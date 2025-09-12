Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este viernes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:14

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 12 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Avenida Los Majuelos, 26, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,989 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,089 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,089 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  3. 3

    1,099 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,979 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,979 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  5. 5

    0,979 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,099 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

Buscador por municipios

