Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este martes en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, martes, 30 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Disa El Mayorazgo, ubicada en Calle Jesus Hernandez Guzman, 12.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,107 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

  5. 5

    1,109 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  4. 4

    0,995 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)

  5. 5

    0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,077 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

  5. 5

    1,085 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

Buscador por municipios

