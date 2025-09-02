Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este martes en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 2 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,950€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,069€ por litro en Calle Hiedra, 3, en el municipio de Agüimes.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,965 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
3
0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
-
4
0,965 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
-
5
0,965 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)
Gasolina 98
-
1
1,069 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
-
2
1,085 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
3
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
-
4
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
-
5
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil
-
1
0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
3
0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
-
4
0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
-
5
0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)
Gasoil Premium
-
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)
-
3
1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,149 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)
-
5
1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)
