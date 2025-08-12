Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este martes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,947€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 12 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Puerto Del Carmen, ofrece este combustible a 1,093€ por litro en Calle Juan Carlos I, 23, en el municipio de Tías.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Costa Calma ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, Pájara.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio) 3 0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

Gasolina 98 1 1,093 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 2 1,099 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,104 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,131 € Shell Santa Lucia (Avenida Del Atlantico, S/n, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,139 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil 1 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio) 3 0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,045 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 2 1,045 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje) 3 1,083 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,088 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 5 1,089 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)