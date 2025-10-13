Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este lunes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Lunes, 13 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 13 de octubre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,895€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Cepsa ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,895€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,895 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasolina 98 1 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 2 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,109 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil 1 0,895 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,988 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium 1 1,096 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife) 2 1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 3 1,168 € Es Taxlaguna (Camino De La Villa, 175, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,169 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 5 1,169 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)