Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 13 de octubre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este lunes en Las Palmas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 13 de octubre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  5. 5

    0,975 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

Gasolina 98

  1. 1

    1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  3. 3

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,169 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

