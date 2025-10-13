Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este lunes en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 13 de octubre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)
-
5
0,975 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)
Gasolina 98
-
1
1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
2
1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
-
3
1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
1,169 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)
Gasoil
-
1
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,965 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)
Gasoil Premium
-
1
1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
2
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
3
1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
-
5
1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)