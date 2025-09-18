Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 18 de septiembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:14

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Las Dehesas, ofrece este combustible a 1,098€ por litro en Carretera El Toscal Km. S/n, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 18 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ubicada en Avenida Los Majuelos, 26.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,098 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

  2. 2

    1,099 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,979 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  5. 5

    0,995 € Cepsa (Carretera Tf-1 Km. 44,2, Arico)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,068 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

  5. 5

    1,089 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  6. 6 La patineta pública sigue atascada y no volverá a circular por Las Palmas de Gran Canaria antes de 2026
  7. 7 Comienzan las obras de acondicionamiento en el recinto ferial de Arucas
  8. 8 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  9. 9 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas
  10. 10 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Santa Cruz de Tenerife