Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Domingo, 31 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Pcan en San Miguel de Abona, Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 donde está disponible a 0,914€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 31 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,915 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 3 0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 4 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98 1 1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 2 1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos) 3 1,098 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 4 1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 5 1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil 1 0,914 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 2 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 4 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium 1 1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 5 1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)