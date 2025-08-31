Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 31 de agosto de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:14

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Pcan en San Miguel de Abona, Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 donde está disponible a 0,914€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 31 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,915 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  4. 4

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  2. 2

    1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

  3. 3

    1,098 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil

  1. 1

    0,914 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  4. 4

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  5. 5

    1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 Radiografía del crimen en Las Palmas de Gran Canaria: bajan las infracciones, pero suben los asesinatos y las peleas
  5. 5 Los niños robados aún duelen en Canarias: «Saber la verdad mantiene viva a mi madre»
  6. 6 La viñeta de Morgan de este sábado 30 de agosto
  7. 7 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  8. 8 Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Arucas recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas del franquismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Santa Cruz de Tenerife

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Santa Cruz de Tenerife