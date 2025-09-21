Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 21 de septiembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 21 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,969 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,974 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

Gasolina 98

  1. 1

    1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,115 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  3. 3

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,174 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  5. 5

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  2. 2 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  3. 3 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  4. 4 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque
  5. 5 Ale García y su revés al sufrimiento
  6. 6 Estabilización de Sanidad: publicadas las resoluciones de plazas por méritos de las categorías que se van a examinar antes
  7. 7 Los importadores afirman que el Gobierno «toma el pelo a los canarios» al asegurar que el Aiem no influye en los precios
  8. 8 Muere un hombre atropellado por su tractor en una zona rural de Pájara
  9. 9 Canarias lidera las temperaturas máximas nacionales: La Aldea de San Nicolás roza los 39 grados
  10. 10 El papel de los medios en la prostitución: «Si la romantizamos, la presentamos como una alternativa profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas