Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 21 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,969 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,974 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
Gasolina 98
-
1
1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
2
1,115 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
3
1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
1,174 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
Gasoil
-
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,969 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil Premium
-
1
1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
2
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
3
1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
-
5
1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)
