Las reservas turísticas «se ralentizan» por el alza de los contagios en los principales mercados El sector no registra cancelaciones pero sí un freno en las reservas de los países europeos. Teme que vuelvan las restricciones a la movilidad en los países europeos

El aumento de los contagios por covid en los principales mercados emisores de turistas a Canarias ha provocado una ralentización de las reservas, según constata el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua. Según apunta, no se están produciendo cancelaciones en ningún mercado pero sí se ha notado que el ritmo de reservas «se está aflojando» en los últimos días y a consecuencia del alza de casos.

Así todo, Mañaricua es optimista y señala que, mientras no haya restricciones a la movilidad en los países europeos Canarias tendrá un «buen invierno». «Si los contagios siguen creciendo podría ser que los países decidan imponer restricciones. Mientras tanto, el invierno está funcionando muy bien», apunta Mañaricua, que recalca un hecho inevitable en el futuro y es que el ritmo del sector turístico lo marcará la evolución de la pandemia. «Dependiendo de eso nos irá bien o nos irá mal. La soga al cuello la tenemos todos», manifiesta.

En el mismo sentido se expresa el vicepresidente de la FEHT y presidente de la asociación de extrahoteleros, Tom Smulders.

Según indica, las reservas «están aflojando» no solo por el aumento de los casos de covid sino también porque, tras el verano y con la mejora de la situación y el fin de las restricciones, se produjo una «avalancha» de personas que querían venir de vacaciones a las islas. «Las reservas se están frenando y puede ocurrir, si suben los contagios, que se estanque la demanda. Ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo de promoción para demostrar que Canarias es un destino seguro y que los turistas están mejor aquí y más a salvo que en sus países», indica Smulders.

Según recalca, la campaña de invierno está yendo «muy bien» con una ocupación hotelera de en torno al 80% y de entre un 60% y un 70% de los complejos de apartamentos. Asegura que todavía hay complejos extrahoteleros con baja ocupación, aunque en las últimas semanas ha mejorado porque está empezando a aumentar el número de turistas escandinavos. «Debemos cuidar la marca Canarias y entre todos hacer ver que somos un destino seguro», insiste. La tasa de contagios en Canarias se sitúa en los 75 casos por 100.000 habitantes en siete días y de 131 a 14, muy por debajo de los niveles de países emisores de turistas, como Alemania, con una incidencia acumulada de más de 400 o el Reino Unido, con más de 800. «Los turistas tienen que saber que aquí tienen menos riesgo que en sus países», señala.

El presidente de la FEHT, José María Mañaricua, aplaude la decisión de Canarias de pedir el certificado covid a los viajeros nacionales que lleguen a las islas a partir del 2 de diciembre. «Es una medida de protección y nos parece muy positivo. Hay que extremar los controles sobre las personas que entran en las islas vengan de donde vengan, del extranjero o la península», indica.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno de Canarias recupere los controles en los alojamientos turísticos -con la petición del certificado covid o test de antígenos-, Mañaricua asegura que el sector «acatará» lo que decida la Consejería de Turismo aunque entiende que no es necesario si hay un buen control en puertos y aeropuertos. Finalmente, critica que el Gobierno de Canarias quiera imponer el certificado covid solo para acceder a la hostelería cuando hay muchos negocios interiores como banca, comercios, centros comerciales, oficinas... «Se da a entender que nosotros somos el problema pero no es así. Si se toman medidas de control de interiores que sea para todos, no solo en la hostelería», reclama.