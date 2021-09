Cambio de tendencia en el turismo: las reservas de extranjeros tiran con fuerza y el sector prevé un septiembre al 70%

De la noche a la mañana el escenario turístico ha cambiado por completo en Canarias. Desde que empezó septiembre se han empezado a disparar las reservas de extranjeros y todo hace prever que el mes terminará con un 70% de ocupación. Es cierto que las reservas son de última hora, es decir, de una semana para otra o a tres semanas vista como mucho pero el crecimiento está sorprendiendo al propio sector turístico.

Según indica el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, la semana pasada, entre el 6 y el 12 de septiembre, las reservas para lo que queda de mes aumentaron entre un 12% y un 15%. «No se está reservando a dos o tres meses vista, como antes de la covid, sino a dos o tres semanas porque la gente tiene miedo a que vuelvan las restricciones y quedarse sin viaje pero el cambio que estamos experimentando es importante», indica Mañaricúa, que por primera vez en muchos meses es optimista. Como apunta, de confirmarse esta ocupación del 70% para septiembre septiembre, que suele ser un mes de temporada baja, y siempre que no haya nuevas variantes del virus o surja algún otro problema, el final de año será bueno. Por ahora las reservas para noviembre y diciembre siguen al 30% pero se estima que pasará como con septiembre, que aumentaron con fuerza a medida que se va acercando la fecha.

«Hace tres semanas creíamos que la ocupación para este mes iba a ser de un 30% pero la foto ha cambiado de repente. La previsión ahora es de un 70%», asegura el presidente de la FEHT. De confirmarse, reabrirán los hoteles que seguían cerrados.

Efecto 'champagne'

Mañaricúa apunta que el llamado 'efecto champagne', con el que se define un crecimiento bestial de las reservas tras el fin de las restricciones, se podría producir a partir de octubre si, como se prevé, el Reino Unido elimina el sistema de semáforos. «Siempre he dicho que con semáforos no habría reactivación», apunta. En sus palabras, sin ese sistema sí podría producirse un 'boom' en el sector turístico con reservas no solo en el corto plazo sino también a largo (a más de dos o tres meses).