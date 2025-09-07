Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
El ministro de Industria y Turismo, en un momento de la entrevista. D. Pedriza

Jordi Hereu

Ministro de Industria y Turismo
«Quien no regule el turismo, acabará haciéndolo, pero quizá tarde y mal»

Quita hierro a las previsiones que alejan el objetivo de cerrar el año con cien millones de visitantes extranjeros y aboga por cuidar esta fuente de ingresos

Edurne Martínez y Daniel Martínez

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:41

El ministro de Turismo quita hierro a las previsiones que alejan el objetivo de cerrar el año con cien millones de turistas. Jordi Hereu considera ... que la inyección de ingresos que trae el turismo supone una prosperidad económica que hay que cuidar. Eso sí, Hereu confía en que los territorios que aún no han regulado el turismo lo hagan pronto, porque si no, «terminarán haciéndolo, quizá tarde y mal».

