Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital.

Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital. Daniel Pedriza

Jordi Hereu

Ministro de Industria y Turismo
«No habrá por ahora más paquetes de ayudas para mitigar los aranceles»

Considera que «ya hay muchos instrumentos» de alivio y pide a Europa «espabilar» y poner «ambición y ganas» para fortalecer la economía del bloque

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:39

La incertidumbre ha sido el gran demonio que se ha colado detrás de la ralentización económica de gran parte de Europa en los últimos meses, ... por lo que el pacto comercial con Estados Unidos que tantas críticas ha recibido –por el que todas las exportaciones europeas tendrán que sumar un 15% de arancel a sus precios– ha sido defendido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una entrevista a este periódico. En una visita a Santander para clausurar el foro de la industria digital organizado por Ametic, Hereu puso el foco en el mercado europeo, pero también «el indio o el chino» para diversificar las ventas y compensar el bajón que previsiblemente registrarán nuestras exportaciones a EE UU.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9

    Día para el sexo oral
  10. 10 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «No habrá por ahora más paquetes de ayudas para mitigar los aranceles»