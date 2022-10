La reforma del centro comercial El Muelle se estanca en Puertos del Estado

El proyecto de reforma del centro comercial El Muelle ha encontrado un escollo con el que no se contaba a 'priori': los técnicos de Puertos del Estado en Madrid.

Después de años de negociaciones entre el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y los propietarios del centro -desde 2017 el fondo de inversión americano Divarian, propiedad a su vez del fondo Cerberus Capital Management- y una vez que habían alcanzado un acuerdo para lograr la mejora de este equipamiento comercial y su adecuación a la zona, el escollo es Puertos del Estado que no ve claro otorgar la ampliación de la concesión por otros 25 años.

Las dos partes habían llegado a un acuerdo por el que la Autoridad Portuaria iba a ampliar la concesión, que caduca en 2029, durante 25 años más a cambio de una profunda transformación de la infraestructura. Los propietarios iban a invertir en torno a 10 millones de euros más para cambiar el aspecto del centro comercial por dentro y por fuera. Se iba a abrir al mar, ganar iluminación en su interior y tirar tabiques perdiendo algo de superficie comercial con el fin de hacerlo más moderno y vanguardista.

Todo estaba a punto a la espera de Puertos del Estado, que está poniendo 'peros' a la prórroga de la concesión y ha pedido a la Autoridad Portuaria información adicional. En esta situación, el puerto de Las Palmas pedirá un informe a la Abogacía del Estado, que será finalmente el que decida si se puede otorgar esa ampliación de la concesión o no.

Momentos distintos que no deberían igualarse

Según indican fuentes próximas, los reparos de Puertos del Estado se apoyan en una sentencia del Tribunal Supremo de hace casi 20 años y vinculada al centro comercial. Estas fuentes explican que cinco años después de que se diera la concesión, los propietarios de entonces solicitaron a la Autoridad Portuaria, que presidía José Manuel Arnáiz, una prórroga de la concesión que le fue denegada. El Muelle recurrió ante la Justicia y el Tribunal Supremo falló que no cabía la ampliación porque aún faltaban muchos años para que finalizara

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, confía en que el escollo se resuelva a la mayor brevedad. «Vamos a pedir esa informe pormenorizado a la Abogacía del Estado. Cuando esté lo remitiremos a Madrid y esperamos que en unas semanas, para noviembre, se resuelva este expediente», indica Ibarra, que considera que el momento actual de solicitar la prórroga, cuando quedan poco más de cinco años para que caduque la concesión, no tiene nada que ver con lo que recoge la sentencia del Supremo, cuando quedan cerca de 20 años para su finalización. En sus palabras, la sentencia del Supremo apuntaba a que «no era el momento» no que se no se pudiera otorgar.

«La concesión está sujeta a una inversión muy potente y entendemos que es una propuesta de reforma importante para el puerto y la zona», indica Ibarra. Según añade, la concesionaria de la nueva terminal de pasajeros de cruceros de La Luz, Global Ports Canary Island, y una de las principales navieras que opera en el puerto ha respaldado la reforma del centro comercial y abogado por ella por la importancia para sus clientes. «Nos han remitido escritos diciendo que para ellos es importante que se prorrogue la concesión», indica Ibarra.

Reforma integral

Una vez que se aclare la situación y si Puertos del Estado da el sí a la propuesta de ampliación del tiempo de la concesión solicitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el centro comercial comenzará de inmediato con los trabajos de reforma.

Se prevé invertir en torno a 10 millones de euros para cambiar el equipamiento por dentro y por fuera al fin de que deje de ser un mamotreto para ser un centro moderno y vanguardista.

El proyecto de reforma incluye el derribo de tabiques y de parte de la fachada para abrir el centro comercial al mar. Está previsto que se pierda algo de superficie comercial pero se busca diferenciarlo del resto de centros comerciales de la ciudad aprovechando el entorno privilegiado en el que se ubica.

La gerente del Centro Comercial El Muelle, Pilar Delgado, apuntaba en unas recientes declaraciones a este periódico que varias enseñas habían dado el paso de entrar a la espera de reforma mientras que otras lo harán en los próximos meses. «Todos conocen la reforma y confían en nosotros. Saben que esto va a cambiar mucho y quieren entrar ya», apuntaba Delgado. En los últimos meses han entrado marcas como Xtep, Domy Home y locales de restauración como 'La Allendeta Plaza' y 'La Rose'.