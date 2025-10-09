Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Parque eólico en Álava. J. Andrade

Red Eléctrica mete prisa a las renovables para tomar el control de la tensión del sistema y evitar otro apagón

El gestor quiere que las nuevas centrales se habiliten en el menor tiempo posible para solventar las subidas de voltaje que está registrando la red y que se reduzca la factura de los consumidores

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:04

Red Eléctrica ha tratado de mostrar que su 'modo reforzado' que aplica desde el gran apagón es la mejor solución para eliminar los problemas de ... sobretensión del sistema. Sin embargo, el escrito remitido esta semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide «cambios urgentes» para no sufrir otro cero energético, deja en evidencia que no tiene la situación controlada. Es más, fuentes del sector aseguran a este periódico que el gestor está metiendo prisa a las centrales de energías renovables para que se habiliten en el menor tiempo posible y logren dar estabilidad a la red.

