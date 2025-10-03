Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Varias personas caminan por un paso subterráneo del Metro de Madrid tras el apagón. EP

Los expertos europeos minimizan la culpa de las renovables en el apagón y apuntan a la gestión de la red

El panel de Entso-e publicarán antes de abril otro informe final con el origen del incidente, «el más grave en 20 años y el primero que ocurre por estas causas en el mundo»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:00

Comenta

El gran apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue el incidente más grave ocurrido en los últimos 20 años ... y el primero que sucede por estas causas en todo el mundo. Así lo define la red europea de gestores eléctricos, Entso-e, que publicó este viernes las conclusiones de su informe factual en el que aseguran que la sobretensión llevó a desconectar varias plantas de generación desde el suroeste de la Península que desencadenó en una cascada de pérdidas de generación que no pudo ser controlada por el operador del sistema y supuso que se fuera la luz en prácticamente toda España y Portugal en cuestión de minutos. Destaca el hecho de que los investigadores resten culpas al posible exceso de renovables en el sistema en ese momento -como se deslizó en las primeras semanas tras el apagón-, sino que el 'cero eléctrico' llegó por un «descontrol de la tensión».

