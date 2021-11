La recuperación del turismo avanza con récord de pasajeros aéreos en octubre

El turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, prosigue su recuperación y, aunque continúa lejos de los registros de antes de la pandemia, avanza con paso firme. El último dato hecho público hace referencia al número de pasajeros aéreos internacionales registrados en octubre, que se elevó hasta los 5,5 millones, lo que representa el mejor dato desde la irrupción del Covid.

Así lo reflejan los datos de la oficina estatal Tourespaña, que evidencian que el fin de la temporada alta no ha implicado el bajón habitual. De hecho, por esta vía han llegado más turistas internacionales en octubre que en septiembre, algo que no suele ser habitual. Esto es debido a que el turismo extranjero no terminó de responder en agosto y desde entonces ha comenzado a despertar. Pese a ello, se pudo salvar con creces el verano debido a un turismo nacional que marcó récords históricos.

La recuperación de la faceta internacional viene de la mano de una mayor confianza de los ciudadanos de Reino Unido, que en julio y agosto no apostaron mucho por España por las restricciones de su país. Una vez han caído estas medidas han vuelto a un destino clásico como es la costa mediterránea y, en el último mes, representan ya uno de cada cinco pasajeros aéreos. Alemania es el tercer emisor con una cuota del 18,8% y Francia el tercero con un 8,1%.

Madrid, Baleares y Canarias

La Comunidad de Madrid fue el principal destino en octubre seguida de cerca de Baleares y Canarias. Comparando con los niveles de 2019 para este mes, Canarias, que está en su temporada alta, recupera el 89% de las llegadas internacionales; Baleares, el 79%; Andalucía, el 75% y la Comunidad Valenciana, un 74%. Datos que invitan al optimismo en el sector.