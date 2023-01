La rebaja del IVA no se aplica en toda España: Canarias se queda sin reducción El impuesto insular ya tenía al 0% los alimentos básicos desde 2012, pero los precios son muy similares a los de la Península por la subida de los costes del transporte

La rebaja del IVA de los alimentos básicos que entró en vigor el 1 de enero no afecta a toda España ya que en Canarias no se está aplicando al tener su propio impuesto (IGIC) que ya grava al 0% esos mismos productos desde hace años y el Gobierno no ha propuesto compensar en el archipiélago la subida de los precios de los alimentos de ninguna otra forma.

Y eso que los productos de primera necesidad han sufrido una importante subida en este territorio, en algunos casos incluso superior a la registrada en el conjunto del país, debido sobre todo al encarecimiento de los transportes. Así, según los últimos datos del INE, los alimentos han subido un 15,3% en el conjunto de España desde hace un año, mientras que en Canarias el alza ha sido del 15,1%, prácticamente la misma. En cambio, el encarecimiento del transporte ha sido del 7,7% de media nacional, mientras que en Canarias la subida ha sido del 9,2%.

Desde Asedas, la asociación española de distribuidores y supermercados, explican a este periódico que el sobrecoste del transporte de mercancías a Canarias alcanzó en 2021 los 7.000 millones de euros (para hacerse una idea de la magnitud, esta cifra supone alrededor del 70% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma). Un gasto que «no está subvencionado» y al que se suma otro sobrecoste por la distribución vía marítima entre las diferentes islas que conforman el archipiélago, detallan desde la asociación.

A este factor se suma la disminución continua de los apoyos de la UE a las consideradas zonas ultraperiféricas de la Unión, entre las que se encuentra Canarias, Madeira o Martinica. «Las ayudas REA (Región Especial de Abastecimiento) han ido disminuyendo año tras año. Todo ello, lógicamente, tiene un impacto en el precio de los alimentos independientemente del IVA», señalan desde Asedas.

Fuentes de Hacienda confirman que la rebaja del IVA del nuevo decreto anticrisis no afecta a Canarias por tener un impuesto al consumo propio que ya está al 0% para estos alimentos según se contempla en la Ley 4/2012, del 25 de junio, y «no puede rebajarse más», pero descartan medidas especiales para este territorio más allá de las rebajas del transporte público.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, aclaró hace unos días que bajar los precios de los alimentos en Canarias es «muy difícil, porque supondría tocar el mercado, y encontrar un resquicio no será fácil». «Las medidas fiscales no nos afectan porque tenemos una fiscalidad diferenciada», recordó el vicepresidente.

Sin embargo, cuando se aplicó la rebaja de los combustibles en 2022 sí se tuvo en cuenta a Canarias pese a que en el archipiélago el IGIC a los carburantes también es muy inferior al IVA aplicado en la Península. Los canarios se beneficiaron de la subvención de los 20 céntimos por litro de carburante al igual que el resto de españoles hasta el 31 de diciembre.