El Puerto de Las Palmas refuerza su seguridad y evita que Europa lo califique como «no seguro» De entrar en ese listado, la gran mayoría de barcos que transita por los puertos de la provincia «dejaría de hacerlo», según Beatriz Calzada

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha cumplido uno de sus objetivos al evitar ser incluido en el listado de puertos no seguros que establece la Comisión Europea, una lista en la que ha estado «a punto» de ingresar y que se ha evitado por los «esfuerzos» y las medidas de seguridad que se han adoptado para cumplir con el Plan de Protección de Puertos.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada informó en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Administración del curso que al partir de una posición que no era «nada favorable» se ha tenido que hacer un esfuerzo importante, algo que la CE ha valorado y que va a permitir un mayor margen a la hora de realizar una nueva inspección.

Unas inspecciones que en fase inicial se realizaban todos los meses, después cada dos y que ahora serán con todavía menos frecuencia, aunque esta no ha sido determinada, apuntó Calzada.

Rechazan el recurso de reposición del Allende del CC Sotavento El Consejo de Administración acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por el restaurante Allende contra la resolución de desahucio administrativo de su local en el Centro Comercial Sotavento, ubicado en el Muelle Deportivo. Calzada recordó que este local y otros tres negocios operan desde hace más de dos años sin título habilitante, a causa de la deuda de la empresa Explotaciones Sotavento S.L., que supera los 460.000 euros.

Al mismo tiempo, aprovechó para mandar un mensaje a la ciudadanía, consciente de que los cierres de muelles, la limitación de actividades y eventos puede no haberse recibido positivamente pero que todas estas decisiones perseguían una finalidad, que es «no estar nunca» en el listado de puertos no seguros, una categoría a nivel internacional que provocaría que «dejasen de venir prácticamente todos los barcos que vienen por nuestros puertos», puntualizó la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Para Calzada, ha quedado más que demostrado que la seguridad es una «condición indispensable» para la operativa portuaria y que toda la actividad que se genera alrededor de la operativa portuaria tiene que estar debidamente acotada, motivo por el que se han adoptando todas estas medidas de protección y de seguridad. Medidas que todavía se espera que sean aún más intensas, pero de las que todavía no se tiene detalle según informó la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Otros acuerdos

Durante la sesión del Consejo de Administración también se aprobó el nuevo Plan de Recepción y Manipulación de Desechos procedentes de buques, en cumplimiento del Real Decreto 128/2022, que obliga a su renovación cada cinco años o cuando se produzcan cambios significativos.

El documento, elaborado con personal propio, define la demanda de residuos que genera la actividad portuaria, que según los últimos cálculos ascendió a los 115.467 metros cúbicos, para así poder preparar y planificar todos los sistema para garantizar la recogida de todos estos desechos.

En el ámbito patrimonial, también se abordó la adjudicación del contrato de compraventa de los terrenos desafectados del dominio público portuario pertenecientes al Real Club Náutico de Gran Canaria. La operación contempla la adquisición de 9.965 metros cuadrados por un importe total de 6.81 millones de euros, culminando un procedimiento iniciado en ejercicios anteriores y de gran relevancia para la ordenación del frente marítimo de la ciudad, según confirmó la presidenta de la Autoridad Portuaria.

En materia de control fronterizo, el Consejo aprobó la adjudicación del contrato del equipamiento automatizado para el control fronterizo a la UTE Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A.U. – Thales DIS España, S.A. El proyecto, con financiación europea, permitirá implantar el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) en los recintos portuarios. La financiación comunitaria cubre el 75% de la inversión en equipamiento y el 100% del mantenimiento durante tres años.