El Puerto replicará en La Luz el PIF de Barcelona: más pequeño y eficiente Calzada viajará la próxima semana al recinto catalán para conocer su modelo. El proyecto que había en La Luz quedó en el aire en marzo de ese año por problemas de carga

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas continúa buscando soluciones a la construcción del nuevo Centro de Inspección Fronterizo (PIF), cuyo proyecto salió a concurso en 2022 y finalmente quedó en el aire en marzo de este año tras detectarse problemas de carga y que la parcela en la que se iba a instalar no tenía capacidad para soportar el peso de la infraestructura.

Comsa, que fue la adjudicataria del disputado concurso por 18 millones de euros, optó por rescindir el contrato para levantar el nuevo PIF, que sustituirá al actual que se ha quedado obsoleto tras casi 25 años de uso. Tras comprobar que la la viabilidad del proyecto implicaba una modificación superior al 20% se decidió rescindir el contrato.

La próxima semana, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, viajará con los responsables de Infraestructuras a Barcelona para conocer el PIF de este puerto y copiar su modelo. Como explica Calzada, en el puerto catalán se ha optado por una infraestructura más pequeña de la que se proyectó en La Luz, con lo que quedan superados los problemas de carga destectados, pero más eficiente, lo que permite incluso dar mejor servicio de la que planteó en la licitación del año 2022. «La idea es ir a conocer lo que tiene ellos y replicarlo en Las Palmas», asegura Calzada.

El nuevo PIF lleva años siendo una reclamación de los operadores portuarios y los transportistas, ya que el actual se ha quedado pequeño y deriva en colas y retrasos a la hora de realizar los trámites para la inspección de la carga: control aduanero, de sanidad animal, de sanidad exterior... Por el PIF pasa prácticamente la totalidad de la carga que entra en la isla, lo que exige que sea eficiente y no un «cuello de botella».

Temas

Autoridad Portuaria