«El Puerto de Las Palmas es el motor, el corazón y el cerebro de la isla» La capacidad de adaptación a los nuevos tráficos es clave, así como que empresas públicas y privadas trabajen alineadas

Elsa Lantigua González Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Cecilio Hernández dedicó 43 años de su vida a aprender y transmitir todo acerca del Puerto de Las Palmas. Su jubilación no ha hecho que se apague su pasión por el Puerto y el agradecimiento que siente por cada uno de los trabajadores que lo conforman.

¿Cuál fue su papel en el Puerto de Las Palmas?

-Mi misión durante casi treinta años fue encargarme del programa de visitas al puerto ligadas a la comunidad educativa. Posteriormente se abrió a colectivos sociales; mayores, universitarios, asociaciones de vecinos, pueblos, diplomaturas, ONG o chicos con discapacidades. Incluso a locales de Tenerife y extranjeros que han estado viviendo aqui por estudios, como el Club Escandinavo y el Club Noruego, que venían con traductores.

¿Cómo llegó al puesto?

-Es gracioso porque mi padre era jardinero, que allá por los años 60 era un trabajo duro por los jardines preciosos con estatuas y la entrada principal que daba paso al Puerto desde Belén María. Cuando salí del cuartel en Madrid me envió las inscripciones para opositar como peón o guardamuelles. Al aprobar las dos y dedicar mis primeros meses como peón, decidí decantarme como policía portuario, que por aquel entonces era celador guardamuelle.

¿Cómo ha evolucionado la actividad del Puerto?

-Cuando entré en 1982 la actividad pesquera estaba en auge. Llegaban flotas desde Galicia, el País Vasco, Andalucía e incluso barcos de Mauritania o Marruecos para realizar todo tipo de actividades: descargar pescados, surtirse de víveres o reparaciones. Toda la vida pesquera estaba ligada a este puerto, desde la flota japonesa que se dedicaba al atún hasta la flota rusa, en ese entonces de la Unión Soviética. Era un puerto vibrante donde encontrabas barcos atracados abarloados [en paralelo uno tras otro] para comenzar con la descarga. Otro de los hitos del puerto fue en la época del carbón, donde se suministró combustible líquido por encima de los 2 millones de toneladas. Sin duda, lo más importante que tiene el Puerto de Las Palmas es que se ha sabido adaptar a los nuevos tráficos.

-¿Cómo se compone el Puerto?

-El Puerto de las Palmas está compuesto por empresas públicas y privadas. Las primeras son la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítina, y son las que establecen las ordenanzas para que el Puerto funcione correctamente y los barcos reunan las condiciones técnicas para entrar. Por otro lado, las empresas privadas desarrollan sus tareas a través de las ordenanzas establecidas.

¿Qué supone el Puerto en la economía canaria?

-El año pasado la parte de la Autoridad Portuaria, empresa pública del puerto, tuvo unos ingresos aproximados de 77 millones de euros, además de los ingresos de las empresas privadas en función de los servicios prestados. El Puerto de Las Palmas es la puerta de entrada y de salida de aquellas necesidades que nos hacen vivir medianamente bien. Casi el 95% de todo lo que entra y sale en la isla se hace desde el Puerto. Para mi el Puerto es el motor, el corazón y el cerebro de la isla. Y para que sea posible, necesitamos un Puerto que funcione correctamente. Esto significa que no haya esperas cuando un barco tenga que atracar, cargar, descargar, embarcar o desembarcar personas, reponer combustible o reparar.

¿Qué ha supuesto la digitalización?

-El Puerto ha cambiado mucho. Recuerdo a las consignatarias, las personas que actúan a favor de los intereses de los propietarios de los barcos, haciendo colas de hasta treinta personas para entregar la solicitud que autorizaba la entrada del barco al muelle o al fondeo frente a la ciudad. Aquel gran movimiento de papeles, no solo entre las consignatarias y la autoridad portuaria, sino también entre proveedores de víveres, ya se acabó.

¿Cómo ha cambiado el tráfico de cruceros?

-Tras la crisis del petróleo, los cruceros que venían por aquí eran, entre otros, los de bandera de la Unión República Socialista Soviética con turismo alemán. Después empezaron cruceros ocasionales hasta que el avión se asentó como un medio de transporte de masa. A lo largo de los años se ha ido incrementando y somos, dentro del Estado español junto a Barcelona y Baleares, uno de los puertos más importantes. Año tras año, cada vez más compañías navieras dedicadas a este tipo de tráfico se instalan en el Puerto de la Luz. Gracias a esto, estamos batiendo récords más allá de la pandemia.

¿Cuántos empleos, directos e indirectos, genera el puerto?

-El empleo fluctúa en base a las necesidades. Cuando las plataformas petrolíferas vienen a reparar se incrementa entorno a las reparaciones. La Autoridad Portuaria da empleo directo a 4.597 trabajadores y sobre 10.000 empleos de manera indirecta.

Respecto al futuro, ¿cuál es el principal desafío del puerto?

-El puerto es dinámico y sujeto a sucesos que no tienen nada que ver con el puerto. Épocas como la del carbón o la actividad pesquera fueron clave en el desarrollo del puerto, pero ahora mismo estamos en la del combustible, contenedores y reparaciones. Así como estamos envueltos en la guerra de Ucrania o la crisis en el Mar Rojo, dos factores que aumentan el tráfico y no sabemos hasta cuándo va a durar. La misión del Puerto es que las empresas públicas y privadas estén al día y sean capaces de satisfacer cualquier nececidad que pueda surgir, adelantándose a cada una de ellas.