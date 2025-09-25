Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Imagen de archivo de contenedores del Puerto de la Luz. Arcadio Suárez

«El Puerto de la Luz es una ciudad dentro de otra»

La técnica en prevención de medio ambiente destaca el compromiso del puerto con la sostenibilidad, la calidad del agua y la creciente presencia de mujeres en la Autoridad Portuaria.

Elsa Lantigua González

Elsa Lantigua González

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:33

Carmen Alonso trabaja como técnica en prevención de medio ambiente en la Autoridad Portuaria, donde se encarga de controlar aspectos como el ruido, la calidad del agua y la gestión de residuos Marpol procedentes de los barcos. Lleva dos años y medio en este puesto, aunque ha pasado por distintos departamentos: «primero en prensa, después en responsabilidad social corporativa, más tarde en prevención de riesgos laborales y estuve también en dominio público», explica.

En relación a la evolución del puerto, recordó que en sus comienzos ya llegaban cruceros y otros buques, aunque destacó que con el tiempo se han incorporado barcos de mayor tamaño y servicios como el 'bunkering' de combustible, cada vez más habituales. Subrayó que el puerto está muy comprometido con la limpieza de sus aguas y que es considerado uno de los que mejor calidad tienen en este aspecto. «Para ello se realizan simulacros de recogida de residuos líquidos y sólidos con el fin de actuar de manera rápida y eficaz en caso de un vertido y evitar daños irreparables como los ocurridos en Galicia con el caso del Prestige».

Añadió que las medidas de prevención se rigen por tres niveles: las propias establecidas por el puerto, las que cada empresa debe presentar y cumplir, y las de Capitanía Marítima, que es la última instancia en caso de que sea necesario tomar decisiones más estrictas.

«Se realizan simulacros con el fin de evitar daños irreparables como lo ocurrido con el Prestige»

Carmen Alonso

Técnica en prevención de medio ambiente en la Autoridad Portuaria

En cuanto a la presencia femenina, recordó que antes había pocas mujeres en la policía portuaria, pero que con los años esta situación ha cambiado y ahora existe una mayor representación.

Carmen Alonso, técnica en prevención de medio ambiente en la Autoridad Portuaria. C7

Finalmente, destacó la evolución y el crecimiento del muelle, que se ha convertido en un espacio con gran actividad y variedad de servicios. Aseguró que quienes lo visitan perciben que es como «una ciudad dentro de otra ciudad», ya que ha pasado a ser un centro de múltiples actividades vinculadas al tráfico marítimo y a los pasajeros.

