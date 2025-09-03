El Puerto irá a un nuevo concurso para cubrir la plaza del jefe comercial Beatriz Calzada señaló la importancia de esa figura dentro de la organización y anunció que se barajan distintos nombres para el sustituto provisional

Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025

La llegada de septiembre plantea una serie de situaciones por resolver para la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La primera de ellas es encontrar a su nuevo jefe comercial, después de que Guillermo Quintana abandonara el puesto el pasado agosto, tras solo nueve meses en el cargo.

Su presidenta, Beatriz Calzada, confirmó este miércoles que desde el seno del ente portuario se viene trabajando para poder suplir esta baja nombrando a un sustituto de forma interna, al asegurar que no se puede volver a repetir un proceso «tan largo» para reemplazar una figura con peso específico dentro de la organización.

Pese a no revelar ningún nombre, Calzada resaltó que las personas que se barajan poseen perfiles «más que adecuados» para hacer un papel muy importante en lo que sale a la luz un nuevo concurso para ocupar la jefatura comercial del Puerto.

Sobre la marcha de Quintana, que volverá a su puesto de técnico en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), destacó que se trata de una decisión tomada por «cuestiones personales» que le eran incompatibles con desempeñar el puesto de jefe comercial en la Autoridad Portuaria.

Tensiones con RRHH

Sobre el clima de conflictividad laboral que rodea al Puerto y en particular señala a la jefatura de Recursos Humanos (RRHH), Calzada señaló que en una empresa como una gran cantidad de trabajadores y donde hay que gestionar muchos recursos, tal como sucede en el Puerto, son pocas las entidades, tanto en el ámbito público como en el privado en el que no surjan confrontaciones o diferencias entre los trabajadores y el departamento de RRHH.

Acceder al Grupo 1 es la clave para reforzar la estructura del Puerto y evitar así los conflictos entre personal y RRHH, según Calzada

Según Calzada, la solución que desbloquearía el conflicto sería la entrada de los Puertos de Las Palmas en el Grupo 1 de Puertos del Estado, lo que permitiría contar con una mayor estructura en RRHH y reforzar el personal en el día a día y evitar así «estar como hasta ahora, parcheando, quitando personal de un área para cubrir otra» en función de las necesidades que van surgiendo y que se exigen también desde Puertos del Estado. «Gestionar todo ello es muy complejo y las tensiones son inevitables», esgrimió Calzada.

Objetivos hasta final de año

Presentar el plan estratégico de la Autoridad Portuaria es el principal objetivo que tiene Beatriz Calzada hasta final de año, un plan en el que se viene trabajando desde mayo de 2024 y que dibuja la hoja de ruta «hacia donde tenemos que caminar» de cara a 2035, para consolidar el buen momento que atraviesan los Puertos de Las Palmas.

Asimismo, confirmó que siguen previstas ampliaciones en cuatro de los cinco puertos de la organización, con excepción de Salinetas y la finalización de todos los proyectos que ya se encuentran en proceso, todo mientras se trabaja en consolidar su posicionamiento con misiones comerciales que son de un gran interés para mantener al Puerto como un «'hub' estratégico» para países que buscan la externalización de sus economías.