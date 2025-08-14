El jefe comercial del Puerto de Las Palmas, Guillermo Quintana, deja el puesto tras solo nueve meses La falta de medios y el frenazo a todas las propuestas que planteaba a la Autoridad Portuaria le han llevado a tomar esta decisión. Regresa a su puesto de técnico en la SPEGC

El jefe comercial, Guillermo Quintana, junto con el responsable de Señales Marítimas y Mantenimiento, Vicente Belloch, y el jefe de área de Competitividad e Innovación, José Daniel López, en la WindEurope.

El jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Guillermo Quintana, que resultó designado en el cargo en noviembre de 2024, tras superar un proceso selectivo para personal laboral fijo no sujeto a convenio, ha dejado el puesto «ante la falta de medios» para ejercer su trabajo, como indican fuentes próximas.

Quintana llegó al cargo tras una reestructuración en el organigrama de la Autoridad Portuaria por la que se bajó de categoría profesional a la Dirección Comercial, que siempre ha sido considerada un área estratégica fundamental. De ser una de las direcciones con más peso pasó a una división dentro de Contabilidad, Administración y Financiero.

De esta forma, Quintana ya entró en calidad de «jefe comercial» y no como director, que es lo que había sido su antecesor en el cargo, Juan Francisco Martín, que fue obligado a jubilarse por la Autoridad Portuaria. Martín puso en su día una demanda por despido improcedente que aún no se ha resuelto.

«Lo tenían aburrido. Desde que obligaron a Martín a irse lo único que han hecho es vaciar el departamento comercial y Quintana se vio que todas las ideas que traía para mejorar y hacer más grande el Puerto eran frenadas o directamente no podía ponerlas en marcha por falta de medios», indican estas fuentes. «En lugar de hacer como en otras autoridades portuarias donde el departamento comercial es clave, como en Valencia, Algeciras o incluso Tenerife, en Las Palmas se le está quitando peso», afirman estas fuentes.

Es curioso que el pasado mes de mayo, Quintana no asistiera a las inauguraciones de las terminales de cruceros en Lanzarote y Fuerteventura y que ha puesto en marcha la empresa Global Ports Canary Islands. Tampoco asistió en abril a la Seatrade Cruise Global, la feria del sector de la industria de cruceros más importante a nivel internacional y que se celebra en Miami.

Citas todas ellas a las que no faltaba Martín. La presidenta del Puerto, Beatriz Calzada, encabezó todas ellas.

Como indican fuentes próximas, Quintana tiene previsto reincorporarse a su puesto de técnico de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), que dejó para irse al Puerto. En cuanto a la jefatura comercial del Puerto, todo apunta a que siga corriendo la lista de aspirantes que pasaron con Quintana a la fase final de la selección y quedaron detrás de él, hasta que se convoque un nuevo concurso. Se trata de Francisco Javier Pérez Solans, de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), y Verónica Ducoure, que desde febrero es coordinadora de Compras, Operaciones y Mercados de Disa.