La primera subasta de eólica marina de España limitará su implantación a Gran Canaria

La primera subasta que convocará el Estado para adjudicar la instalación de parques eólicos marinos en aguas españolas se limitará a la concesión de potencia en el litoral de Gran Canaria seleccionado para la implantación de turbinas flotantes y donde el interés de las empresas privadas por hacerse con un trozo de esta tarta resulta notable.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, confirmó esta semana en la feria Wind Europe 2023, en Copenhague, que el archipiélago será la primera comunidad autónoma en contar con parques de eólica marina, ya que el Estado pretende sacar adelante el concurso de las islas de manera independiente y anticipada al nacional.

La primera y la única isla que verá parques eólicos en sus aguas merced a ese concurso será Gran Canaria, coincidiendo con la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de bombeo de Salto de Chira que se está construyendo y que prevé su entrada en fundinamiento en 2027.

Los aerogeneradores que se autoricen no se instalarán a menos de 6 kilómetros de la orilla del este de la isla

Es precisamente la creación de esta central de almacenamiento de energías renovables el hecho que marca la diferencia con el restos de islas en las que está prevista la instalación de parques eólicos marinos, que son Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, porque sin Salto de Chira el sistema eléctrico insular sería incapaz de asumir la potencia de la eólica flotante.

Con una potencia de 200 megavatios (MW) en modo turbinación y de 220 en modo bombeo, la central hidroeléctrica reversible de las presas de Chira y Soria será capaz de almacenar en forma de agua los excedentes de energía renovable que se generen en la isla para producir energía eléctrica dejándola caer cuando la demanda lo aconseje.

Sin plataforma logística

Estas previsiones siguen adelante pese a que el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para crear en La Luz una plataforma destinada a la construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de aerogeneradores marinos se quedase en el aire después de que finalizara el plazo de presentación de ofertas y no concurriera ninguna.

La zona de alto potencial para el desarrollo de la eólica marina creada en el litoral este de Gran Canaria abarca una superficie de 163,89 kilómetros cuadrados y sus límites más próximos a tierra se extienden desde un poco más al norte de la península de Gando hasta la altura de Castillo del Romeral.

El polígono incluido en el Plan de Ordenación del Espacio Marino (POEM) de Canarias es más estrecho al norte que al sur, donde su vértice inferior (el polígono se aleja de la orilla a partir de Castillo del Romeral) queda por debajo de la Punta de Maspalomas y a 24,90 kilómetros de la misma.

El punto de la costa este que está más próximo a los límites de la zona de alto potencial es la Punta de La Sal, que queda a 5,86 kilómetros de distancia (3,16 millas náuticas).

La franja marina reservada por el Estado para parques eólicos flotantes tiene 23,03 kilómetros (12,44 millas náuticas) de largo entre sus dos puntos más alejados entre sí y una anchura máxima de 10,24 kilómetros (5,53 millas náuticas).

A 6 kilómetros de la orilla

Frente a los tres kilómetros de la orilla a los que el Ministerio para la Transición Ecológica pensaba autorizar la instalación de aerogeneradores en el borrador del POEM y los ocho kilómetros como distancia mínima reclamados por el Gobierno canario y el Cabildo en sus alegaciones conjuntas, la redacción final del POEM deja la ubicación de los primeros parques eólicos marinos a no menos de seis kilómetros de la costa del sureste.

Los proyectos que aspiran a ser los primeros en instalarse son 24 y suman 3.356 MW de potencia

El interés de los promotores privados por establecerse en las aguas del este de Gran Canaria es creciente. La carrera emprendida para intentar instalarse en ellas, pese a que no será posible hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica adjudique subastas de potencia, no solo no deja de sumar participantes sino que incorpora candidatos cada vez de mayor potencia.

De hecho, los dos últimos proyectos registrados en el Ministerio en busca de una evaluación de impacto favorable, ambos en febrero, son los más grandes presentados hasta ahora en busca de una declaración de impacto favorable que facilite su implantación en caso de ser adjudicatarios de potencia.

Si el participante número 23 en esta carrera, denominado Drago, era hasta ahora el de mayor potencia al proponer 260 megavatios (MW), el corredor número 24, bautizado como Varuna, acaba de superarle al proyectar un parque de una potencia de 300 MW en el litoral de Santa Lucía de Tirajana.

El parque eólico marino Drago, promovido por RWE Renewables Iberia SAU, entró en el Ministerio el 8 de febrero y el proyecto Varuna, que es una iniciativa de Abei Energy & Infraestructure SL, lo hizo el día 22 del mismo mes.

Hasta entonces el parque eólico marino de mayor potencia propuesto en el litoral insular era Maresía, con una potencia de 254 MW, promovido por Capital Energy Offshore, por delante de Canawind I y Canawind II, proyectos de Instalaciones y Servicios Moscardó III y ambos de 250 MW.

Les siguen Andamana, de 240 MW, de la empresa española Magtel; San Borondón, promovido por Iberdrola, con sus 238 MW; Tarahal, de 235 MW, impulsado por Bluefloat y Sener; y el parque de 225 MW compartido por la firma noruega Equinor y Naturgy.

La potencia que suman los 24 proyectos en aguas de la isla que durante los últimos años se han registrado en el Ministerio se eleva a 3.356 MW.