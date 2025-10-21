La Luz necesita una estrategia «ambiciosa» para seguir estando a la vanguardia en el Atlántico La modernización de las infraestructuras, la digitalización y sus alianzas con los puertos africanos y europeos, claves para su futuro

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 17:50 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

El sistema portuario de Canarias vive actualmente un momento que puede definir el éxito de las próximas décadas. Los constantes cambios a nivel geopolítico y normativo generan una gran incertidumbre para todos, tanto para las instituciones, como para las empresas y sus trabajadores, pero a su vez, también genera un sinfín de oportunidades, según Alberto Camarero, Profesor Titular Departamento de Ingeniería Civil, Transporte y Territorio Universidad Politécnica de Madrid.

El futuro del Puerto de Las Palmas exige una estrategia «ambiciosa» pero también adaptable a todos los cambios que se están produciendo para así mantener su posición a la vanguardia del sistema portuario atlántico.

Según Camarero, en un corto y medio plazo se deben emprenderse acciones que consoliden su «competitividad, resiliencia y sostenibilidad», aprovechando al máximo su posición geoestratégica y su nodo intermedio en el Atlántico Medio. Para ello, existen líneas de acción como la modernización de las infraestructuras e intensificar la digitalización pero también la alianza estratégica y la cooperación con los puertos africanos y europeos construyendo una red de cooperación que amplíe su influencia logística y fortalezca su posición como un 'hub' «resiliente».

La cooperación entre los puertos canarios ayudará a hacer frente a la creciente competencia de los puertos externos

Asimismo, la cooperación intraportuaria con Santa Cruz de Tenerife permitirá «generar economías de escala y ofrecer una íntegra oferta frente a la creciente competencia de puertos externos.

Con una posición en el mapa que ejerce de «bisagra» atlántica, Canarias tiene el privilegio de conectar tres continentes, Europa, Asia y África, además de un marco institucional y fiscal diferenciado que refuerza la competitividad y ayuda a atraer la inversión, señaló Camarero durante su intervención en la segunda jornada de 'Shipping Canary Islands'.

Algo más que infraestructuras

El transporte y el comercio marítimo, el cual tanto Camarero como el presidente de Oneport, José Mayor, consideran «imprescindible» para el desarrollo humano, está experimentando una fase de «profunda» transformación, ya no solo por las tensiones geopolíticas internacionales sino por la volatilidad energética, la transición hacia la sostenibilidad y la digitalización, que están modificando la forma de operar de las cadenas globales.

Camarero destacó que en la actualidad, los puertos han dejado de ser simples infraestructuras para convertirse en «nodos de resiliencia», de seguridad, con un alto valor energético y de innovación. La guerra de Ucrania, la tensión en Oriente Medio y la guerra comercial que sostienen Donald Trump y los Estados Unidos con todo el planeta son algunos de los factores que están alterando la estabilidad de las rutas marítimas, indicóCamarero.

A ello se le suma la «presión» por avanzar hacia una sostenibilidad a nivel mundial, con la dificultad añadida del aplazamiento del marco Net Zero de la Organización Marítima Internacional (OMI). Además, Camarero subraya que el proceso de digitalización se está dando de forma acelerada y «no siempre» coordinada entre todas las administraciones y autoridades portuarias, unido a un entorno de competencia global cada vez más exigente.

Por ello, al Puerto de Las Palmas se le presentan varios retos para mantener su posición como puerto referencia en el Atlántico Medio. En primer lugar, seguir peleando por quedar exenta de la aplicación de la tasa de derechos de emisiones (ETS), cuyo porcentaje se irá aumentando progresivamente, por lo que una vez se normalice la situación en el Mar rojo, existe un «gran riesgo» de que se desvíe el tráfico hacia otros puertos extracomunitarios.

Otro factor a tener en cuenta es la competencia con otros puertos 'cercanos' como el de Dajla, una apuesta estratégica de Marruecos, donde existen menores costes y menos carga regulatoria, lo que obliga a los puertos canarios a reforzar su especialización y diferenciación a corto plazo.