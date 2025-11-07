«No se justifica una central flotante en el Puerto tras el 'no' a la planta de gas» El decano del Colegio de Ingenieros Industriales se pregunta si se van a pedir todos los informes y la declaración de impacto ambiental para el buque como se hizo con Totisa. Los empresarios del Puerto ven con recelo un buque que 'roba' atraque

El proyecto del Gobierno de Canarias y más en concreto del Ministerio de Transición Ecológica de atracar en el muelle Reina Sofía una central eléctrica flotante, que no es otra cosa que un buque con capacidad de generar 125 MW de potencia, con el fin de mitigar y evitar que un incidente energético derive en un 'apagón', divide a la comunidad portuaria y a los expertos sobre su conveniencia.

En línea con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que en la reunión que se mantuvo el miércoles en el Puerto para informar a los consejeros de los detalles del proyectos mostró sus dudas sobre la contaminación que podría derivar del uso de este buque, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Carlos Medina, se preguntó ayer cómo puede ser que la planta de gas de Totisa no consiguiera la declaración de impacto ambiental positiva cuando contaba con todos los filtros, controles y estudios de dispersión de contaminantes y este barco turco vaya a obtener el visto bueno para su instalación. «El buque va a tener seis chimeneas, emitirá humo por ellas y quemará gasoil. ¿ Cómo se va a dispersar? Se le va a exigir también un estudio de dispersión de contaminantes», se pregunta.

En su opinión, el 'no' de Transición Ecológica a la planta de gas que iba a generar una potencia de 70 MW se produjo únicamente después de saber que el proyecto había sido tumbado en el proceso de concurrencia competitiva convocado por el Ministerio y del que saldrán las soluciones a largo plazo para cubrir toda le necesidad energética de Canarias y reducir el riesgo de apagones. «No entiendo cómo van a instalar ese buque turco sin declaración de impacto ambiental y sin informe de salud pública en el muelle», apunta Medina, que reconoce que esa central flotante operará de forma coyuntural y solo si fuera necesario pero, avisa, «¿y si hay un incidente y tiene que estar meses o años en funcionamiento?».

Desde el Cabildo, el presidente Antonio Morales, apunta que la institución «veía inviable» la instalación del barco en la costa de Telde, como se barajó inicialmente, «por los riegos que implicaba el que estuviera expuesto a los embates del mar abierto». Como indica Morales, la propuesta del buque es «más razonable», ya que, según indica, no se prevé un funcionamiento continuo sino que solo operaría si se produjera una caída del sistema.

La comunidad portuaria, por su parte, se encuentra dividida y ayer nadie quiso dar una opinión a la espera de conocer más detalles de este proyecto. Una de las dudas pivota precisamente en cómo va a encajar el barco en el puerto tras el rechazo a la planta de gas de Totisa a nivel medioambiental por la administración y los ciudadanos de la zona. Además, se ve con recelo que el buque vaya a ocupar más de 200 metros de atraque en un muelle colmatado y que necesita más superficie de muelle.