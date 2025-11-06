El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto Calzada convocó ayer una reunión técnica con los vocales del consejo y empresarios para analizar los pros y contras de instalar esta buque de generación de electricidad en el muelle Reina Sofía

Cada día que pasa el riesgo de sufrir un apagón en cualquiera de las islas de Canarias, pero sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, aumenta. Los equipos de generación eléctrica que están muy envejecidos, con una media de más de 25 años, siguen aguardando desde hace más doce por una renovación que sigue demorándose en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En abril de este año el Estado iba a resolver de forma definitiva el concurso convocado en junio de 2024 para instalar casi 1.000 MW de potencia. Se iba a anunciar los adjudicatarios para empezar a trabajar y paliar el déficit que sufren la islas pero han pasado ocho meses y por ahora no hay noticias y todo apunta, a que aún se tardarán meses en esta resolución; a esto hay que sumar años para su instalación y puesta en marcha definitiva.

Al tiempo, las soluciones proyectadas en el concurso exprés y que busca 'parchear' el agujero eléctrico de Canarias hasta que se implementen las soluciones definitivas antes señaladas, caminan de la mano de Disa (como la planta de Salinetas) y Sampol a paso lento. Aún tardarán un tiempo en entrar en funcionamiento mientras los equipos actuales y obsoletos siguen registrando incidencias. En los últimos meses han producido varios incidentes pero, afortunadamente, ninguno ha derivado en un cero energético... Hasta el momento.

Situación crítica

La situación es crítica y el Gobierno de Canarias tiene que buscar soluciones sobre la marcha. Así lo señaló ayer el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, en una reunión técnica celebrada en la Autoridad Portuaria de Las Palmas con la participación física y online de los vocales del consejo de administración y representantes empresariales del Puerto, y en la que se explicóla necesidad de instalar una central eléctrica flotante en la isla y más en concreto en el puerto de Las Palmas para cubrir cualquier incidente que pudiera darse en el sistema eléctrico de la isla. Este buque tiene una capacidad de generación de 125 MW, el déficit actual de la isla.

Como apuntó Hernández, la potencia de la demanda eléctrica de Gran Canaria está registrando 'picos' de 550 MW cuando la generación ronda los 1.000 MW. Lo ideal es tener más del doble de generación que de demanda, algo que no se cumple. Según dijo, en cualquier momento se produce un cero energético que tardaría entre 15 y 20 días en restablecerse y para ello se requieren centrales. Este buque generador de electricidad es, según indicó, «la única y mejor solución» para evitar una situación que nadie desea, ya que aportaría 125 MW de potencia y cubriría más del 30% de potencia.

La gravedad del actual déficit eléctrico no fue, sin embargo, suficiente para atraer el consenso de los presentes y muchas de los participantes en la reunión, como la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, plantearon pegas desde el punto de vista medioambiental. No hay que olvidar que el buque, de armador turco y de 175 metros de eslora y 25 de ancho, cuenta con seis turbinas de generación eléctrica que generan electricidad quemando gasoil. El director de Energía aseguró que contamina menos que las centrales en funcionamiento.

Aunque en la reunión de ayer se planteó la posibilidad de que el buque estuviera en fondeo en lugar de atracado en puerto, el capitán marítimo, Ignacio Gallego, rechazó de pleno la propuesta. Así que la única solución es su atraque pero implica ocupar 200 metros de muelle en el Reina Sofía, en un puerto colmatado y que no puede permitirse perder ni un metro, lo que suscitó varias quejas. Además, todo apunta a que podría estar de tres a cinco años atracado, hasta que las soluciones de los distintos concursos se hagan realidad. Y todo a un precio muy elevado, que implica un alquiler que supera los 10 millones de euros anuales. Desde el Gobierno no se facilitó la cuantía de gasto mensual.

Como se puso de manifiesto, la instalación de esta central flotante genera controversia en el propio seno de la Autoridad Portuaria. Su presidenta, Beatriz Calzada, no se mostró especialmente entusiasmada con la idea.