Tenerife elimina al resto de islas en una promoción

Ha vuelo a suceder. De nuevo, un organismo público de Tenerife ha decidido eliminar de una promoción al resto de las islas del archipiélago y dejar únicamente visible esta isla, como si no existieran más. En esta ocasión ha sido la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la que ha acudido a la Feria Intermodal South América, que se ha celebrado esta semana en Sao Paulo (Brasil), con una promoción en la que aparece únicamente en el mapa la isla de Tenerife. Del resto del archipiélago no hay atisbo. Sin embargo, sí aparecen otros territorios insulares del mundo como las Islas Malvinas. «Tenerife, un puerto europeo en el África occidental», reza en la promoción. Ninguna mención a Canarias y mucho menos al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que dobla en actividad al recinto santacrucero, no vaya a ser cuestión que los potenciales clientes elijan La Luz. Un puerto que es segundo en suministro de bunkering a nivel nacional y mueve más de un millón de contenedores al año.