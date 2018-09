Hamilton ultima su entrada en el África occidental y Centroamérica

La consignataria canaria Hamilton & CO., convertida hoy en una empresa de logística global, ultima su entrada con oficinas y personal en dos puertos del África occidental -Mauritania y Ghana- y en Centroamérica. En estos dos puertos africanos realiza desde hace meses trabajos puntuales en el sector offshore desplazando personal. Su intención es abrir oficina con el nombre de Hamilton a finales de este año o principios de 2019, según indican su nuevo director general, Carlos Núñez (ex de Bergé) y su presidente, Alfonso Cordero.

Los principales intereses de Hamilton están en el negocio de los cruceros y en el offshore aunque no descartan cualquier otra posibilidad de negocio a futuro, según indicó ayer Núñez, quien se incorporó a la compañía el pasado 3 de septiembre procedente de Bergé. Según indica, llega «con ganas de reforzar la marca y la internacionalización».

Hamilton ya está presente hoy en Miami (cuna del sector del crucero) y Houston (cuna del offshore). En su proceso de internacionalización, Hamilton tiene el apoyo de Transcoma, el grupo al que pertenece desde hace seis años. Este holding marítimo está integrado por seis empresas especializadas y con presencia en todos los puertos españoles. De todas ellas, sin embargo, Hamilton es considerada «una puntal» al ser la que tiene mayor potencial de crecimiento, según indicó Cordero, que además de presidir Hamilton es consejero delegado de Transcoma.

El salto al exterior, que está a punto de dar Hamilton, no implica dejar de lado La Luz, considera como «puerto estratégico» para Transcoma. «Si no hacemos más cosas en Las Palmas es porque no hay suelo. Se necesita más línea de muelle y más espacio. La Luz está ahora mismo colapsada», indican Cordero y Núñez, quien confían en la resolución de este problema.

Actualmente Hamilton tiene en La Luz dos concesiones y una autorización administrativa, que se pretende convertir en concesión. Una de las concesiones está en la Avenida de las Petrolíferas, donde se levantan sus nuevas oficinas y donde cuenta con un almacén de 1.800 metros cuadrados y que destinará al sector offshore, en concreto para hacer acopio de material.

La otra concesión es la conseguida recientemente junto a Tecnavin (empresa de La Luz especializada en reparaciones navales) sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados en el Reina Sofía. En esta parcela y con una inversión de tres millones de euros, Hamilton y Tecnavin construirán una terminal de reparación y almacenamiento offshore y de graneles sólidos (todo aquello que no sean áridos ni venga en contenedor). Además de un taller de 1.800 metros cuadrados, habrá una zona de almacenamiento de piezas temporal.

El almacén de largo plazo se localizará en el espacio de 40.000 metros cuadrados que tiene hoy Hamilton mediante una autorización temporal en el Nelson Mandela, en la Península del Nido (junto a la Zona Franca). La consignataria ya está trabajando en la solicitud de esta concesión, en la que, de conseguirla, tiene previsto invertir 10 millones de euros para convertirlo en zona logística offshore.

Hamilton es también una empresa clave para el puerto de La Luz, al ser su principal cliente. Al año el Puerto le factura cerca de 18 millones de euros.