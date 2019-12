El puerto de Tenerife aprovecha el temporal para desprestigiar a La Luz

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha lanzado un comunicado desmintiendo la noticia que se hizo circular ayer desde el Puerto tinerfeño en que se decía que más de una veintena de buques se desviaban desde el Puerto de Las Palmas al de Santa Cruz de Tenerife para hacer combustible por mal tiempo carece de veracidad.

En la nota se refiere concretamente a cinco buques, tal y como refiere el texto: «Entre las naves que desde hoy comenzarán a fondear en la Zona 2 de la instalación portuaria tinerfeña se encuentran buques tanque como el Atlantic Crown, Hellas Explorer y Andromeda, junto con cargueros como el Jing Jin Hai y el Buckaroo Bowl, a los que suministrarán combustible las barcazas procedentes también del Puerto de Las Palmas y la Spabunker 30, operativa en el puerto tinerfeño».

Realizadas las pertinentes pesquisas, la Autoridad Portuaria manifiesta que los tres primeros buques mencionados no habían solicitado entrada en el Puerto de Las Palmas y que en ruta desde el sur se dirigieron directamente a Santa Cruz, por tanto no estaban previstos en Las Palmas y no se desviaron. El cuarto buque mencionado, el carguero Jing Jin Hai se encuentra en estos momentos en fondeo en la rada del Puerto de Las Palmas y tras realizar cambio tripulantes, tiene previsto tomar combustible esta noche o mañana viernes a primera hora. Por último el buque Buckaroo Bowl está en el Puerto de Casablanca y no tiene atraque solicitado en el Puerto de Las Palmas.

De estas comprobaciones afirman que los buques mencionados en la nota de prensa, no se han desviado desde el Puerto de Las Palmas a otro puerto, y nuestro puerto, aunque bajo la influencia del mal tiempo que afecta estos días al archipiélago, todas las operaciones marítimas y portuarias previstas en el Puerto de Las Palmas se desarrollan correctamente.

Por último recuerdan que en el Puerto de Las Palmas se despacharon el pasado año 2.630.374 toneladas de combustible para avituallamiento siendo el primero en esta actividad del sistema portuario español, y en el vecino Puerto de Santa Cruz de Tenerife se suministró en el mismo periodo de tiempo una cuarta parte del volumen alcanzado en Las Palmas, concretamente 685.587 toneladas.