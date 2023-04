«El Puerto ha mejorado su competitividad»

La actividad en el Puerto de la Luz es frenética, con muchos proyectos sobre la mesa. En pandemia, el Puerto fue la actividad que mejor resistió el embate y a día de hoy continúa con esa tendencia positiva. Para Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, este hecho se debe «a que cuando suceden situaciones graves a nivel sanitario, y ya pasó con el ébola, los armadores utilizan el Puerto de Las Palmas como un puerto de refugio y los puertos africanos se suelen bloquear y no son seguros. Ahora mismo, la explicación para que el Puerto de Las Palmas siga con estas cifras es diferente.

A pesar de la crisis global de la guerra de Ucrania y la inflación, la mejora de la competitividad es fundamental. Se ha mejorado en la gestión diaria, se han bajado las tasas, se han aprobado los pliegos de servicios portuarios, que eso determina que las tarifas son conocidas y ya no hay tarifas nocturnas, ni durnas, ni festivas, son planas los siete días de la semana.

Y, sobre todo, el Puerto ha ido creciendo y ramificando, y a medida que más actividades pones en el Puerto generas más competitividad. Esa es la explicación que yo creo que puede estar ocurriendo», destaca.

Un tema candente en el Puerto es la eólica marina ¿Es una oportunidad que se dejará pasar como ocurrió con el concurso? A este respecto, Luis Ibarra fue claro: «Espero que no. El concurso era complicado. Lo sacábamos en una parcela donde Zamakona tenía una concesión previa y era fundamental que hubiera un entendimiento entre el posible nuevo concesionario y Zamakona porque lo que hace la fortaleza de este proyecto es el conjunto de los dos.

Ahí creo que el sector del Puerto no ha estado lo suficientemente maduro para saber que se gana mucho más integrado en este gran proyecto que no yendo individualmente de la mano, pero creo que tendremos oportunidades en los siguientes meses de reconducir esta situación, porque sí creo que es una oportunidad que Canarias y el Puerto de la Luz no puede dejar pasar.

Encontrar unos espacios como los que tenemos ahora mismo en la Esfinge es muy difícil encontrar en el sistema portuario español. Todas las grandes empresas que están pasando dicen que es la mejor parcela a nivel español. No podemos desaprovechar esta oportunidad, ni España, ni Canarias ni el sector de reparaciones navales».

En cuanto al proyecto de los megayates, el presidente de la Autoridad Portuaria recalcó que no hay otra ubicación posible. «El Puerto está colmatado, no tenemos prácticamente nada libre y cada vez más solicitudes. Solo tenemos tres pequeñas naves libres de todo el entramado.

El problema que tendremos en los próximos años es que lo vamos a tener colmatado y tendremos que decidir cuáles son las actividades más relevantes que se puedan hacer. En los próximos años veremos cómo deteminadas concesiones se le intentará cambiar, cuando venzan los plazos, a zonas más interiores del Puerto porque no pueden ocupar primera línea de atraque.

En este caso, el taller necesita un calado de no más de siete metros y este es el sitio idóneo. Tengo claro que la ciudadanía, una vez lo vea terminado, lo verá con buenos ojos. Lo que eran unas naves de 24 metros, tenemos una solicitud de que esas naves se quedarán en 12 metros, no tendrá impacto visual.

A lo mejor nos equivocamos al llamarle taller de megayates y al final lo asociamos con un segmento de lujo, pero hay que recordar que cualquier velero de lo que vemos que no se pueden trabajar en Las Palmas de Gran Canaria o cuando llega la regata ARC tenemos serios problemas al llegar catamaranes que no pueden repararse en el Muelle Deportivo y perdemos una oportunidad importante.

Ahora en septiembre acabará la obra y al final el contraste en la zona del acuario, con el gran parque de 25.000 metros que será una realidad en breve y la zona de veleros, será una visión de Las Palmas de Gran Canaria diferente, con los cruceros y el istmo, y será del agrado de la inmensa mayoría de la población».

El debate de la sostenibilidad en materia del combustible está llegando a la navegación marítima. «Hace unos años la apuesta era decidida por el gas y ahora parece que la apuesta de todo el mundo del I+D+i pasa por el desarrollo del hidrógeno verde y ahí tenemos que estar atentos.

Tenemos algunos proyectos que están tocando la puerta de la Autoridad Portuaria para trabajar conjuntamente con desarrollo de fotovoltaica e hidrógeno verde. Es ahora mismo el camino que tenemos trazado, sin olvidar que durante un tiempo habrá que armonizarlo con el gas, pero es verdad que el gas ha perdido esa capacidad de interactuar entre el fuel y energías más limpias».

A las puertas de las elecciones del 28M, a Luis Ibarra no le preocupan los resultados de la misma ni le quita el sueño qué sucederá con su cargo o posibles cambios en el consejo. «Entré en 2011 y estuve un año y pocos meses fuera. Lo que me puede quitar el sueño es que el Puerto vaya a peor y eso no ha ocurrido. Creo que el Puerto se ha consolidado como un gran músculo de innovación y de desarrollo económico», afirma.