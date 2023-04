La población en riesgo de pobreza se reduce a mínimos

La escalada de los precios paradójicamente no se ha traducido en mayor riesgo de pobreza para los españoles. Al contrario. Las medidas impulsadas por el Gobierno para hacer frente a esta crisis de la inflación, así como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital o la fuerte subida del salario mínimo, han servido de escudo y la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha caído hasta el nivel más bajo de la serie, que data de 2014. Pese a esta fuerte reducción de casi dos puntos porcentuales, aún una de cada cuatro personas en España está en riesgo de padecerlo; concretamente, la tasa Arope (por sus siglas en inglés) se situó en un 26% en 2022, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se adelanta así ocho años la consecución del objetivo previsto en el Informe España 2050 de alcanzar este nivel en 2030, según señaló el Ministerio de Asuntos Económicos. «La mejora en las condiciones de vida, la reducción de la población en riesgo de pobreza y el mayor acceso al empleo son especialmente relevantes en el contexto de crisis internacional y elevada inflación, poniendo de manifiesto la eficacia de las medidas adoptadas para compensar a vulnerables y sectores más afectados y los positivos resultados de las reformas, que están permitiendo mejorar la situación de las familias», destacó el departamento liderado por Nadia Calviño.

Se han reducido los tres componentes que conforman este indicador, mejorando de forma especial el de hogares con baja intensidad en el empleo, que ha registrado un recorte de 3 puntos en el último año y se ha situado en el 8,6%, el menor nivel de la serie histórica. Esto se debe al fuerte dinamismo que está manteniendo el mercado de trabajo, que ha tocado máximos y está en cotas nunca vista, llegando a rozar los 20,6 millones de afiliados en algún día de abril.

De igual manera, ha bajado en más de medio punto (del 8,3% al 7,7%) la población que se encontraba en situación de carencia material y social severa, así como el porcentaje de población en riesgo de pobreza cayó en 1,3 puntos hasta el 20,4%.

Es más, incluso ha disminuido -aunque en este caso mínimamente- la población que llegó a fin de mes «con mucha dificultad», pese a que los precios se encarecieron una media del 8,5% el año pasado, tres veces más que la subida que experimentaron los salarios para los trabajadores cubiertos por convenio (2,7% a cierre de 2022). Suponen un 8,7% del total, frente al 8,8% en 2021.

Sin embargo, la pobreza energética ha escalado a máximos históricos, con un 17% de hogares que reconoce que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, a consecuencia de que el precio del gas se ha disparado por la guerra en Ucrania. De igual manera, se han elevado las personas que no tuvieron capacidad el año pasado para hacer frente a gastos imprevistos, al pasar del 33,4% en 2021 al 35,5% en 2022, y han aumentado el número de españoles que no pudo irse de vacaciones el año pasado fuera de casa al menos una semana: uno de cada tres.

Más de 13.000 euros de renta media

Cabe resaltar que por primera vez en la historia el ingreso medio por persona alcanzó los 13.008 euros, lo que supone un alza del 6% respecto a la registrada el año precedente (este dato se refiere al año 2021).

Al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza, ya que, siguiendo los criterios de Eurostat, este se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Así, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2021) se situó en 2022 en 10.088 euros, un 5,8% más que el estimado en el año. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 21.185 euros.