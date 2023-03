La plataforma 'Balder' llega a La Luz a cambiar tripulación y abastecerse El buque no se dedica a la prospección y extracción de crudo sino que realiza trabajos de apoyo en actividades que requieren grúa

El puerto de Las Palmas recibió ayer una nueva plataforma del mundo 'offshore' que llama la atención por su peculiar estructura y sus largas grúas. La plataforma 'Balder', consignada por Canarship, no es una plataforma petrolífera 'al uso', ya que no se dedica a la prospección y extracción de petróleo sino que su trabajo es de apoyo a las actividades que requieren de manipulación de grúas. Llega a La Luz para hacer un cambio de tripulación, recargar combustible y pertrecharse. Estará unos tres días. Se encuentra frente al muelle Reina Sofía, aunque no está atracada con cabos a tierra. Está separada en posición dinámica a unos 25 metros del muelle.