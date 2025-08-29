Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del exterior de la terminal de pasajeros de la naviera Armas enel puerto de Las Palmas. c7

Compra del grupo por Baleària

La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

El CEO de la naviera, Sergio Vélez, traslada a los trabajadores la garantía de subrogación a Baleària en las mismas condiciones laborales y salariales pero las dudas les «asaltan»

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:41

La plantilla de la naviera Armas-Trasmediterránea, unos 300 trabajadores según el último censo, está «inquieta» ante la falta de información que les llega de la empresa respecto a la operación de venta a Baleària.

Aunque el mismo martes ya se dirigió el CEO de la empresa, Sergio Vélez, a los representantes de los trabajadores y ayer hubo un nuevo encuentro entre éste y el jefe de Recursos Humanos, Antonio Vilches, con el comité intercentros, en el que se lanzó un mensaje de tranquilidad y calma, las dudas «asaltan» a los trabajadores que quieren algo más de concreción sobre lo que está por venir y su futuro. «Ahora empiezan los rumores y hay mucha incertidumbre pero desde Armas no sueltan prenda», indican fuentes próximas.

Como indican, Vélez y Vilches aseguraron en estos encuentros a la plantilla que Baleària subrogará al conjunto de los trabajadores y se garantizan las mismas condiciones laborales y salariales que tienen actualmente «pero existe mucha incertidumbre». Como explican estas fuentes, Baleària va a llegar en un momento en el que se está negociando el convenio colectivo de los trabajadores. El último expiró en diciembre de 2023 y hasta la fecha no se ha renovado. Justo en septiembre iban a comenzar los contactos para abrir la mesa de negociación.

«Ahora no sabemos si esto va a pasar y negociaremos con la gente de Armas o ya será con los de Baleària, una vez se materialice la operación» indican estas fuentes. Se prevé que la operación se complete en el primer trimestre de 2026, tras el visto bueno de la CNMC.

Desde los representantes de los trabajadores se asegura que la compra de la naviera Armas-Trasmediterránea por parte de Baleària es «buena noticia» porque «acaba con la deriva» que llevaba la empresa desde hace más de un año, cuando los fondos de inversión se hicieron cargo de la compañía. Como explican, desde su entrada en la mayoría del capital -el 94% que ostentan frente al 6% de la familia Armas- la empresa «ha ido sin rumbo». Se vendieron cuatro barcos y se ha recortado en personal hasta llegar a los 300 actuales. También se dejó de operar entre Gran Canaria y Morro Jable todos los días de la semana, dejando la ruta solo operativa los fines de semana. También se cambió la ruta entre Canarias y Huelva por Cádiz, aunque, como apuntan estas fuentes, «ese sí ha sido un buen negocio». «Ahora nos dicen que estemos tranquilos, que pasamos a formar parte de una gran naviera y que se van a mantener los puestos de trabajo y las condiciones pero nada más. Vienen meses difíciles, trabajando, con rumores y sin saber a que nos atenemos», indican estas fuentes.

