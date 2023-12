«La pesca ilegal va en detrimento de las comunidades costeras que viven de esa actividad» Anacef analiza junto con representantes gubernamentales de España, UE y de los países de África Occidental qué medidas adoptar para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

La Organización de Productores (OP) Anacef (Asociación Nacional de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos) celebró este miércoles, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene su sede social la entidad y el puerto base su flota, el encuentro de interés pesquero internacional denominado De la identificación a la gestión del riesgo. Qué funciona y qué no contra la pesca INDNR (las actividades extractivas clasificadas como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).

La cita contó con amplia representación de Anacef y con asistentes gubernamentales de distintas potencias pesqueras del África Occidental, con la presencia de países como Mauritania (en este caso, de forma telemática), Senegal y Guinea Bissau. Además, acudieron gestores de la Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como técnicos y especialistas en el ámbito de la pesca vinculados a organismos oficiales de España y de la Unión Europea (UE). En relación con este foro pesquero y el asunto central que se ha tratado, Juan Carlos Martín Fragueiro, director gerente de Anacef, indicó que «el objetivo de este seminario es estudiar la pesca ilegal, no reglamentada, que se registra en muchos lugares del litoral africano, para conocer de primera mano las medidas que se están implantando en cada país y cuál es la situación actual, para así poder erradicarla». Martín expuso que «algunos países africanos nos han reconocido que más del 37% de las capturas proceden de la pesca ilegal; obviamente, entre esas embarcaciones no están las europeas, que se hallan completamente monitorizados y sobre las que hay un Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre de 2023 2 seguimiento específico por el país y por el Estado del pabellón (España, en nuestro caso), con normas europeas de aplicación muy estrictas». El director gerente de Anacef insistió en que «la pesca ilegal va en detrimento de los recursos marinos y de las comunidades costeras que viven de esa actividad, a la vez que afecta de manera sustancial a nuestra flota, pues estamos observando que año tras año la producción pesquera se va reduciendo». En este foro, dijo Martín, hemos estudiado «el grado de responsabilidad de cada uno para aunar esfuerzos en una lucha común contra la pesca ilegal, acción que beneficiará a la parte biológica y también al componente socioeconómico de las comunidades locales del litoral» en esos países africanos. En una línea similar, Aurora de Blas Carbonero, subdirectora general de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal de la Secretaría General de Pesca (MAPA, Gobierno español), apoyó la celebración de estos foros, que «son una manera de coordinar y poner en común las acciones de los países implicados para cuidar y preservar la sostenibilidad de los recursos pequeros y de los océanos». De Blas subrayó que «la pesca ilegal es una lacra tremenda» porque «disminuye las posibilidades del recurso y se compite en desigualdad de condiciones entre los que lo hacen bien y los que no». La representante del Gobierno español explicó que «nuestra labor como Administración es evidenciar qué flotas, qué barcos y qué países no están actuando correctamente, para, en el marco de organizaciones internacionales como la FAO (Naciones Unidas) y la Comisión Europea, buscar soluciones contra la pesca ilegal, con una lucha firme y coordinada entre todas las partes interesadas». Sobre los contenidos y ponentes del foro internacional La primera mesa de trabajo, titulada Evaluación integral de la pesca INDNR: perspectiva global y regional, y estrategias para su control, estuvo moderada por el director gerente de Anacef, Juan Carlos Martín, y en ella intervinieron Aurora de Blas Carbonero, subdirectora general de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal del MAPA (Gobierno español); N'Doy Luis Ie Da Silva, director de FISCAP (Ministerio de Pesca y Economía Marítima de Guinea Bissau), y Cheikh Fall, jefe de la División de Inspección y Control de la Dirección de Protección y Vigilancia de la Pesca (Ministerio de Pesca y Economía Marítima de Senegal), con presencia online de Amadou Dia, director de Pesca de Altura y Costera (Ministerio de Pesca y Economía Marítima de Mauritania). Tras esa primera sesión, se activó la mesa redonda siguiente, la dos, denominada Análisis global de los recursos pesqueros en las aguas de África Occidental, moderada esta vez por Omar Collado, vocal asesor de la Subdirección General de Asuntos Agrícolas, Pesqueros, Alimentarios y Marítimos del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Los intervinientes fueron: Juan Carlos Martín, director gerente de ANACEF, e Ignacio Sobrino, investigador de Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Cádiz (CSIC). La jornada finalizó con la mesa redonda Fomento de la colaboración regional en la lucha contra la pesca INDNR, con Aurora de Blas Carbonero en la moderación del debate y Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre de 2023 3 con presencia de Pedro Galache. jefe de Unidad de la Agencia Europea de Control de la Pesca, y Omar Collado. El cierre de este encuentro organizado por Anacef se produjo con la intervención de Juan Carlos Martín, director gerente de la organización. Datos de interés sobre la organización de productores La flota de la Organización de Productores Anacef desarrolla actualmente su actividad en aguas de Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Angola, al amparo de acuerdos de pesca sostenible entre esos países terceros y la UE; también lo hace al amparo de acuerdos privados y en aguas internacionales del Atlántico Sur. En este momento, la OP Anacef está integrada por 12 armadores con un total de 13 buques arrastreros congeladores, utilizados para la pesca de estas especies principales en los últimos años: la merluza argentina (Merluccius hubbsi, HKP), merluza de Angola (Merluccius polli, HKB) y merluza de Senegal (Merluccius senegalensis, HKM), seguidas de jurel (Trachurus trachurus, HOM), pota argentina (Illex argentinus, SQA), calamar patagónico (Loligo gahi, SQP) y pulpo (Octopus vulgaris, OCC). La Organización de Productores Anacef se constituyó en el año 1993 con sede en el puerto de Las Palmas, con el objetivo de integrar a los distintos armadores de ámbito nacional orientados a faenar en caladeros del África Occidental. Canarias es la comunidad autónoma base de toda la flota adscrita a Anacef, lo que repercute económicamente y de manera muy destacada en la actividad productiva del archipiélago.