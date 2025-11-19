El pequeño comercio de Canarias prevé que la huelga del Black Friday tenga un impacto «menor» Cecapyme se reúne con los sindicatos pero el encuentro se acaba sin acuerdo del nuevo convenio. El próximo 25 vuelven a sentarse, tres días antes del paro del 28

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El pequeño comercio de Canarias «confía» en sus trabajadores y espera que el seguimiento de la huelga convocada para el próximo 28 de noviembre en el sector -a nivel general y de la alimentación-, día del Black Friday, en todo el archipiélago tenga un «impacto menor». Así lo indica el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Las Palmas (Cecapyme), Raju Daswani, quien a principios de semana mantuvo un nuevo encuentro con los sindicatos CC OO y UGT para tratar de alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo que desactive la huelga.

El acuerdo no fue posible pero se han citado para una nueva reunión el próximo 25, tres días antes del paro, al fin de lograr acercar posturas y que el paro no llegue a celebrarse.

Daswani apunta a que el sector comercial, por la fuerte competencia de las franquicias y el comercio electrónico, es uno de los que «peor lo está pasando». Sus ingresos no crecen al ritmo que los costes mientras que el salario se ha incrementado en más de un 60% en los últimos cuatro años. Hay que tener en cuenta que el 80% de la plantilla del comercio, según indica el vicesecretario general de la UGT de Canarias, Francisco González, percibe el SMI. «Confiamos en nuestros trabajadores y esperamos que el seguimiento no sea muy elevado. La huelga se ha convocado en un día señalado para el comercio y en unas fechas donde se acumula la venta de casi todo el año», indica Daswani.

El representante de UGT, Francisco González, reconoce que el seguimiento del paro en las pequeñas empresas es complicado porque se trata de micropymes con dos o tres trabajadores y entre ellos en muchos casos hay lazos familiares o de amistad. Otra cosa, apunta, es el sector de la alimentación y las grandes plataformas de la distribución, donde estiman un seguimiento destacado.

El principal «caballo de batalla» que impide el acuerdo entre las partes no es tanto la subida salarial sino la aplicación de la figura de la compensación y la absorción, por la que los empresarios pueden congelar el incremento del sueldo en el caso de aquellos trabajadores que están cobrando por encima del convenio. Así, Cecapyme está dispuesto a llegar una subida salarial del 3,6% pero aplicando esta medida, con lo que la práctica totalidad de los trabajadores no tendrán subida: un 80% porque están vinculados al SMI (cuyo alza lo marca el Estado) y el 20% restante porque puede estar por encima de convenio en unos pocos euros. Los sindicatos proponen una subida del 3% en 2024 y 2025 y del 2,5% para 2026 y 2027 pero sin aplicar la absorción.

Además, como forma de luchar contra el absentismo, la patronal propone retocar la Incapacidad Temporal (IT) en el convenio de forma que los trabajadores de baja no cobren durante los primeros tres meses el 100%, como está recogido actualmente. Los sindicatos se abren a esta vía pero siempre «a cambio de algo». En este sentido, como indica González, una solución podría ser retocar la IT a la baja pero en su lugar poner una paga al resto de los trabajadores». Proponen compensar al trabajador que cumple y esa puede ser una manera pero nosotros no vamos a retocar la IT sin contraprestación», afirma González.

Los sindicatos ya se están preparando para la convocatoria de paro, que incluirá una concentración en la calle Triana, aunque esperan avanzar en la reunión previa del día 25.