Los sindicatos amenazan con una huelga en el sector comercial en pleno Black Friday CC OO ha presentado un preaviso de paro para el 28 de noviembre si la patronal no mejora los convenios en las dos provincias

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 18:48 Compartir

El comercio en las islas se planta. Después de 20 meses sin respuesta, cerca de 90.000 trabajadores saldrán a las calles este Black Friday (el próximo 28 de noviembre) si no hay acuerdo para mejorar los convenios del sector en las dos provincias, y en el de alimentación en Santa Cruz de Tenerife. Esta vez, la movilización está convocada por el sindicado CC OO. Cabe recordar que en mayo de este año se planteó un parón por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT) que quedó frustrado por el miedo a las represalias tenían los trabajadores y trabajadoras si faltaban a su puesto de trabajo.

«Entendemos que es un sector muy complicado porque, al cobrar tan poco, con una huelga el impacto es enorme, pero con una persona que falte a su puesto de trabajo el impacto es significativo», incidió el secretario general de la Federación de Servicios de CC OO Canarias, Borja Suárez. Criticó que se lleve «más de 20 meses» negociando por un convenio de pymes en el que «no se ha tenido avances». En este caso, demandan que haya una subida salarial, que se mejore en las medidas de prevención de riesgos laborales y que se reduzcan las jornadas laborales, que evitan que pueda haber conciliación. Hay demandas históricas por parte del sector, como que se introduzca en el convenio del comercio los «20 minutos de descanso».

«Estamos hablando de un acuerdo donde las patronales mayoritarias son grandes empresas», remarcó Suárez, que incidió en que lo que se solicita es una estructura «modernizada».

Toda esta situación motivó a que este martes, a las puertas del Parlamento de Canarias, un grupo de personas se manifestara para que los miembros de la Cámara les escucharan. De momento, solo han recibido la respuesta del grupo socialista y de Nueva Canarias–Bloque Canarista, con los que se reunieron ese mismo día por la tarde.

«El Gobierno de Canarias se ha implicado en la resolución del convenio de hostelería, pero no se ha querido implicar en estos» incidió Suárez.

El secretario general de la Federación de Servicios del sindicato alertó de que ese trata de un sector en el que prima mucho la parcialidad y, en este caso, los trabajadores solo cobran el Salario Mínimo Interprofesional. «Si a ello le sumamos que no están en jornada completa, la situación empeora», remarcó Suárez.