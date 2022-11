Yolanda Díaz arremete contra Escrivá por «recortar los derechos» de los jubilados

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se encuentra solo con la reforma de las pensiones que pretende sacar adelante antes de que termine el año. Aunque, por el momento, difícil lo tiene, puesto que tanto su socio del Gobierno, Unidas Podemos, como los sindicatos y la patronal ya han mostrado su rechazo absoluto a las medidas que este lunes presentó en la mesa del diálogo social. Principalmente a la propuesta de ampliar de 25 a 30 los años para calcular la pensión, ya que, pese a que permitirá descartar las 24 peores mensualidades con el objetivo de suavizar el impacto que esto ocasionará en las prestaciones de los nuevos jubilados, todos coinciden en que este asunto no toca ahora.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ocultó este martes su malestar por esta iniciativa que, a su juicio, «endurece» el acceso a la jubilación y supone un «recorte» de los derechos de los pensionistas. Por ello, anunció que no contará con el apoyo de su partido para llevarlo a cabo.

«Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos«, avanzó la vicepresidenta que formó parte de la comisión del Pacto de Toledo en la anterior legislatura.

En este sentido, Díaz recordó que durante muchos años el cálculo se hacía en ocho años para posteriormente pasar a 15 años. Más tarde, con la reforma aprobada en 2011 por el Gobierno de Zapatero se amplió progresivamente el cálculo de la base reguladora hasta llegar el año pasado a 25 años, una medida cuyo impacto aún no ha sido evaluado, según argumentan los sindicatos.

Malestar entre los sindicatos

Por eso, UGT y CC OO también arremetieron este martes contra Escrivá y una propuesta que –señalan- no está incluida en el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo. «El ministro ha vuelto a equivocarse», advirtió Pepe Álvarez, secretario general de UGT en una entrevista en RNE. A su juicio, «éste es un debate que no es necesario abordar hoy, ya que todavía estamos en el último año de entrada en vigor de los 25 años que acordamos en 2011 y aunque sabemos los efectos teóricos de esta medida, no sabemos sus efectos prácticos sobre el sistema», subrayó.

Asimismo, Álvarez mostró su desconcierto en el interés de Escrivá de llevar a cabo una medida que –según él mismo señala- es neutra para las arcas de la Seguridad Social. «Si la Seguridad Social ni gana ni, que lo deje como está«, defendió.

El dirigente sindical pidió «que se deje de enredar» y se discuta en la mesa de negociación del diálogo social una reforma «integral», porque «sesgar tema a tema el debate de las pensiones no lleva a ningún sitio».