Los economistas contradicen a Escrivá y auguran una nueva subida de cotizaciones

La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá no ha servido para solucionar el principal problema del sistema: poner fin al déficit que acumula desde hace más de una década y equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, ha fracasado en su fin último, que no era otro que el de lograr su sostenibilidad. Así lo estima la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe publicado este lunes y en el que hace una enmienda a las proyecciones del gasto en pensiones que el Ministerio de Seguridad Social envió recientemente a la Comisión Europea.

Este estudio elaborado por 16 reputados expertos en pensiones carga contras las previsiones realizadas por Escrivá, que calcula que su reforma aportará al sistema un 1,8% del PIB hasta 2050 y el gasto no superará el 15% ni en los momentos más tensos, y las tilda de «excesivamente optimistas», «poco creíbles», «poco documentadas» y «poco plausibles».

El 'think tank' sostiene que las proyecciones del Ministerio «se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios de algunas de las medidas de la reciente reforma». Como consecuencia de ello, Fedea advierte de que las proyecciones del Gobierno «infravaloran» los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas.

Los cálculos de esta organización, por el contrario, apuntan a un crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos, que rondaría los 1,5 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050, y excedería los 3,5 puntos en 2050. Estos resultados, por tanto, «sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del MEI se cumple ya en la actualidad», advierte el informe.

Significa esto que en la revisión de la reforma de las pensiones que establece la ley los gastos crecerían por encima de los límites que marca y, por tanto, esto «comportaría seguramente una apreciable subida de los tipos de cotización», según Fedea, que a su vez avisa de que, dado su ya elevado nivel, una subida adicional de las cuotas para cubrir el creciente déficit del sistema público de pensiones «podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo, la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar».

Diferentes proyecciones

Fedea señala que las principales diferencias entre sus proyecciones y las del Ministerio se encuentran en el impacto de los incentivos a la jubilación demorada, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la mejora de las pensiones mínimas.

En los dos primeros casos, la discrepancia se debe, al menos en parte, a que las proyecciones del Ministerio «no recogen» los efectos inducidos sobre el gasto futuro en pensiones de los incentivos a la demora de la jubilación o de la subida de las cotizaciones de los autónomos, subraya Fedea.

En el tercer caso, el de las pensiones mínimas, Fedea avisa de que «no parece tenerse en cuenta» que la revisión de las pensiones mínimas y no contributivas no sólo comporta una subida puntual de su cuantía sino un cambio importante en su regla de evolución, que deja de referenciarse a la inflación para ligarse a la evolución de la renta per cápita media.

Proyecciones «preocupantes»

Por otra parte, Fedea advierte de que el escenario del Ministerio se basa en unas proyecciones de población propias, «notablemente más optimistas que las de Eurostat», que sirven de base al Ageing Report 2024, en el que se basará la evaluación oficial del sistema de acuerdo con lo previsto en la reforma de pensiones.

En este punto, Fedea explica que, respecto a las proyecciones de Eurostat, las del Ministerio suponen mayores flujos migratorios a partir de 2035, menor esperanza de vida a partir de los 65 y 67 años, y mayor ocupación.