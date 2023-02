Escrivá se reafirma en un «inminente» acuerdo en pensiones que Podemos niega

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace oídos sordos a las palabras que vienen tanto desde Bruselas como desde sus socios de Gobierno en relación a la reforma de las pensiones y se mantiene en sus trece. El acuerdo para cerrar la segunda fase de medidas es «inminente» y no hay riesgo alguno de que Europa imponga las sanciones más duras a España por no cumplir en este ámbito.

Así lo aseguró este miércoles durante una entrevista en LaSexta, reiterándose en ese optimismo que exhibió en la visita que realizó a Bruselas esta misma semana y del que se desmarcó totalmente Unidas Podemos. «Estamos trabajando y es inminente el llegar ya a un acuerdo en los distintos ámbitos», repitió Escrivá, quien negó además que Bruselas vaya a sancionar fuertemente a España por no cumplir con lo pactado en pensiones. «La Comisión no hablaba de España, de las pensiones. Hizo una comunicación solo para clarificar cómo se iban a evaluar los hitos con carácter general», precisó.

Escrivá además quitó hierro a la importancia de cumplir con Bruselas e hizo hincapié en que la reforma de las pensiones se va a hacer «no tanto porque sea un hito de recuperación, sino porque es un compromiso con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales». E insistió: «Estamos en tiempo y vamos por el buen camino».

Pero el desacuerdo con Unidas Podemos es tal, que incluso no se ponen de acuerdo en si hay acuerdo o no. Así, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, acusó a Escrivá de «vender un acuerdo que no ha pactado» ni con los grupos parlamentarios ni con los agentes sociales y advirtió que «no va a haber acuerdo» si no da su brazo a torcer y elimina su propuesta de poner en marcha un nuevo método de cálculo de la pensión que amplía el número de años que se tienen en cuenta, ya que no hay consenso ni con Unidas Podemos ni con el resto de fuerzas parlamentarias.

Sin embargo, preguntado expresamente sobre este tema, el ministro, pese a que intentó no hablar de ampliación propiamente del periodo de cálculo sino de adecuación a las nuevas carreras laborales, más intermitentes, sí terminó reconociendo que mantiene su idea de alargar los años. «Habrá un elemento de esas características en la norma, claro», señaló, aunque negó que suponga un recorte en las pensiones.

No obstante, para tratar de atraer a los grupos de izquierda y a los sindicatos al acuerdo, Escrivá baraja ahora que las dos fórmulas para calcular la pensión de los nuevos jubilados, la antigua y la nueva, convivan durante un tiempo, tal y como adelantó este periódico.