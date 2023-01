Apenas el 14% de los jubilados compatibiliza su pensión con un trabajo

Apenas el 14% de los trabajadores que se jubilan cada año en España lo hacen sin abandonar completamente el mercado laboral, sino que compaginan el trabajo con una pensión, bien sea en una situación de asalariado de una empresa o como autónomo propietario de un negocio. Se trata de un porcentaje muy escaso, ya que la legislación española está diseñada con un enfoque de incompatibilidad entre percibir una pensión y realizar un trabajo retribuido, según denuncia Fedea en un trabajo publicado este lunes.

Es más, España es de los países de la OCDE donde existe un menor porcentaje de trabajadores con edades entre los 60 y los 69 años que perciben simultáneamente la pensión y el salario: apenas el 0,5% de los hombres y el 1,8% de las mujeres de entre 60 y 70 años de esa edad lo compatibilizan. Por ello, desde este 'think thank' urgen al Gobierno a «cambiar radicalmente la forma en que nos jubilamos» ya que «necesitamos alargar de forma flexible la etapa laboral y no podemos seguir malgastando el talento sénior».

En este sentido, los investigadores José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lasheras, autores de este informe, advierten que la regulación de la jubilación en España es «drástica» y apenas cuenta con pasarelas de transición gradual entre la etapa de trabajador a tiempo completo y la de pensionista, en la que, como regla general, no se permite el trabajo retribuido. A su juicio, las excepciones legales de compatibilidad entre la pensión y el trabajo retribuido (como son la jubilación parcial, activa y flexible y el trabajo autónomo topado por renta) están «llenas de desincentivos y disfunciones que las convierten en poco operativas». De ahí el escaso número de jubilados que lo hacen.

«Se pasa directamente, sin transición, del trabajo retribuido a la pensión de jubilación y de asalariado a pensionistas con un tope máximo de cuantía, sin apenas alternativas. Es decir, por regla general el trabajador pasa de trabajar a jornada completa a trabajar 0 horas», según destaca el informe, que denuncia que «este doble muro causa un perjuicio económico significativo a la persona trabajadora».

Por ello, estos economistas proponen algunas mejoras de la legislación vigente que ayudarían a ampliar el uso de los mecanismos existentes de compatibilización del trabajo con la pensión, ya que además avisa que facilitar que los trabajadores que así lo deseen puedan ser productivos más allá de la edad legal» es la «única vía para afrontar el fuerte proceso de envejecimiento de la población española». Concretamente, abogan por regular con incentivos los acuerdos de jubilación parcial, facilitar la jubilación activa o flexible y dejar de topar las rentas adicionales de los jubilados. Es decir, apuestan, con estos cambios, con hacer compatible la pensión con cualquier tipo de trabajo y sin ningún límite de ingresos.

Cambios en la legislación laboral

Pero, además, se presenta una propuesta de reforma más ambiciosa para generalizar una jubilación plenamente compatible con el trabajo remunerado. Para ello, consideran que, para facilitar a las empresas la contratación laboral de los trabajadores mayores, es necesario hacer cambios en la regulación laboral española y crear un nuevo contrato de trabajo que lo hagan «plenamente compatible» con el cobro de una pensión, con reglas específicas que, sin discriminar por edad, tengan en cuenta que el pensionista está cubierto por una renta pública. Además, una vez establecida la plena compatibilidad entre la percepción de las pensiones y el salario, se deben cambiar las reglas del sistema de pensiones, para que la salida del mercado laboral sea lo más flexible posible.

Por un lado, debe tenerse en cuenta cómo de dura o físicamente exigente es la profesión, así como el estado de salud del trabajador. Por otro lado, estiman que hay que facilitar que los trabajadores no pasen de trabajar a jubilarse en una sola noche, sino a través de una reducción gradual de la jornada laboral hasta la jubilación total.

«En definitiva, se presenta una propuesta de reforma hacia una jubilación flexible y compatible que resultará imprescindible ante los cambios que experimentará nuestro mercado laboral como resultado del envejecimiento de la población y el preocupante aumento de la tasa de dependencia», concluye Fedea.