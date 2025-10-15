Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026

Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Aunque faltan aún dos ... meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 35 euros más al mes de media, según los cálculos realizadas por este periódico en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

Desde 2022 las pensiones contributivas se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo. Con el dato definitivo del IPC de septiembre publicado ayer, la inflación media de los últimos diez meses se sitúa en el 2,59%, y se mantendrá en este entorno a finales de noviembre, según estima Funcas, que prevé un IPC también del 3% en octubre y del 2,8% en noviembre.

Con esta revalorización prevista del 2,6%, la pensión media del sistema aumentará cerca de 35 euros en enero, lo que hará crecer la prestación media del sistema hasta rozar los 1.350 euros, barrera que nunca se ha rebasado hasta ahora. Algo más cada mes tendrán los cerca de 6,5 millones de jubilados, que verán cómo sus nóminas subirán unos 39 euros hasta situarse en el entorno de los 1.550 euros de paga (los que procedan del Régimen General superarán por primera vez la barrera de los 1.700 euros mensuales). Tendrán así un extra de 550 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo.

Los autónomos, sin embargo, tendrán que conformarse con un alza de 26 euros mensuales y cobrar 1.037 euros. Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media unos 24 euros hasta los 960 euros . Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 31 euros mensuales, hasta los 1.241 euros, mientras que la pensión de orfandad aumentará 13 euros y se situará en los 539 euros al mes y la de en favor de familiares pasará de 783 euros a 803 euros, 20 euros más.

Pero habrá un grupo de pensionistas que experimentarán una subida bastante mayor al 2,6%. Son aquellos que cobran una prestación mínima y no contributiva, un total de 2,6 millones de personas, cuyas nóminas se elevarán muy por encima del IPC ya que así se estableció en la reforma de las pensiones para mejorar las condiciones económicas de este colectivo más vulnerable y garantizarles un ingreso más acorde al coste de la vida.

Cuentas públicas tensionadas

Aunque las pensiones suban un 2,6% con carácter general, el incremento del gasto del sistema se duplicará en 2026y se disparará un 5,2% a consecuencia de las nuevas jubilaciones, también de mayor cuantía, por lo que supondrá un extra de unos 10.000 millones de euros, según explica Funcas a este periódico.

El FMI calcula que el coste acumulado por la subida de las pensiones hasta 2050 será de unos 650.000 millones de euros

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el envejecimiento de la población va a tensionar más las cuentas públicas en España que en otros países del entorno. En su Monitor Fiscal, calcula que el coste acumulado del aumento del gasto en pensiones hasta 2050 equivale al 44,2% del PIB actual, es decir, unos 650.000 millones de euros sin reformas adicionales, casi la mitad de toda la riqueza que genera España en un año. Son cuatro veces más que la media de la eurozona y el doble de sus cálculos prepandemia.

Además, el organismo alerta de que España incrementará la ratio de gasto en pensiones sobre PIB al 0,7% entre 2024 y 2030, el doble que los países del entorno y tres veces más de lo que el FMI calculaba antes de la pandemia, en su Monitor Fiscal de octubre de 2019.