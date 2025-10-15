Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Elma Saiz. EFE

El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

La ministra Elma Saiz resta importancia a la propuesta y garantiza que se negociará con los sindicatos, patronales y principales asociaciones del colectivo

José A. González

José A. González

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:11

Comenta

El Gobierno recula en su propuesta de subida de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos para 2026. «Pido tranquilidad y sosiego», ... afirmó esta mañana Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio», añadió.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  3. 3 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  4. 4 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  5. 5 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  6. 6 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  8. 8 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas