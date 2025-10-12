«Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de octubre 2025, 22:33 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

La presidenta de la Autoridad Portuaria advierte en esta entrevista que el puerto de Las Palmas ha perdido ya tres rutas a consecuencia de las tasas por derechos de emisión (ETS), con lo que confía en que Europa acepte finalmente una exención para las islas al fin de evitar un perjuicio mayor. Como recuerda, los puertos canarios compiten directamente con los africanos, que están al margen de las ETS.

–Quedan dos meses para que termine el año 2025, que ha sido especialmente positivo para el puerto de Las Palmas debido a su enclave en medio de conflictos como el del Mar Rojo. ¿Hasta cuándo esta bonanza?

– El balance es positivo. Estamos aumentando en todos los indicadores. En 'bunkering' tenemos un aumento consolidado y constante de en torno al 1,3- 1,4%, con lo que cada vez nos acercamos más a Algeciras, que está sufriendo el efecto de las tasas por derechos de emisión, las ETS frente a Tánger Med y los puertos británicos no sujetos a las ETS y que están experimentando incrementos del 100% a costa de Algeciras. También crecemos en contenedores y en reparación naval, con barcos de mayor envergadura y también en número de pedidos en los tres astilleros en general. A futuro, tenemos que ser conscientes de que la situación del Mar Rojo irá volviendo a cierta normalidad y notaremos un descenso en la llegada de barcos. Por eso queremos ser muy realistas para ni morir de éxito ni perdernos en la autocomplacencia, que no la tenemos. Hemos conseguido consolidar determinados tráficos y determinados servicios pero tenemos que ser conscientes de que cuando el Mar Rojo vuelva a operar con normalidad, las rutas volverán a su origen. De ahí que estemos trabajando en buscar nuevos mercados y nuevos clientes.

– ¿Está preparada para capitanear un puerto en horas bajas? Porque llegó al cargo justo en el momento de bonanza.

– Sí, sí, sí. Soy plenamente consciente y el equipo también de que en un momento dado podemos notar un bajón en las cifras del puerto y lo que estamos haciendo es, no ahora, sino ya desde hace más de un año lanzarnos al mundo a abrir el puerto, a darlo a conocer, a conseguir nuevos mercados y a mostrar la fortaleza de nuestros puertos, nuestra oposición geoestratégica y sobre todo, poniendo en valor nuestra conectividad con África. A raíz de los aranceles de Trump los países iberoamericanos tienen que buscar nuevos mercados para su mercancía, como África, y ahí entendemos que nuestros puertos y el puerto de La Luz, en particular, pueden jugar un papel importante. Somos el mejor puerto conectado con África y con un calado y una profundidad que no tienen los puertos del continente vecino.

–Volviendo a las ETS que mencionaba antes, ¿dan por pérdida la batalla o aún hay opciones para que Canarias quedar exenta de estas tasas? ¿Tienen algún dato del impacto del 2024, cuando suponían el 40% o de este año que son del 70%?

– No, no la damos por perdida. Nosotros seguimos con esa batalla. Estamos tanto con Puertos del Estado como con el Gobierno de Canarias. De hecho, hace unos pocos meses la Comisión Europea abrió un canal para presentar alegaciones. Está preparando la revisión de la norma de la directiva para el año 2026 y el Ejecutivo regional presentó alegaciones junto a las Autoridades Portuarias. Puertos del Estado ha creado el observatorio de las ETS que presta especial atención a Algeciras, Valencia, Barcelona y nosotros. Se trata no solo de detectar las pérdidas de tráfico sino sobre todo, lo que están ganando los otros puertos que no están sujetos al sistema ETS. No vamos a dar la batalla por perdida nunca. Tenemos que seguir explicando que somos RUP y puertos de tránsito y que debemos garantizar esas rutas porque de ellas depende el suministro que entra para nuestro consumo diario y del sector turístico, que es nuestro motor económico. No nos podemos permitir el lujo de estar perdiendo rutas. Tienen que garantizar nuestra conectividad.

– ¿Tienen cuantificado lo que se ha perdido de alguna manera?

– No puedo dar más detalle pero tenemos constancia de que se han perdido tres rutas porque a la hora de aplicar ETS suponía un sobrecoste demasiado importante y había alternativas en otros puertos, alguna de tema hortofrutícola, de tomate.

– El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, dijo abiertamente esta semana en un foro en CANARIAS7 que no renunciaba al gas. ¿El puerto de Las Palmas también lo tiene igual de claro?

– El proyecto está en la mesa del Gobierno de Canarias. Nosotros hemos dicho que hasta que no haya una declaración de impacto, que es la que va a determinar si el proyecto es viable o no es viable, no nos vamos a pronunciar. Cuando llegué, esto estaba en la mesa del Gobierno de Canarias, y ahí sigue. Aunque el GNL ha perdido algo de fuerza parece que sigue siendo la opción elegida por muchas de las navieras y desde Europa se propicia que los puertos lo tengamos. Por eso, estamos mirando la posibilidad de al menos tener un tanque de depósito para atender la demanda. Llevamos tiempo mirando cómo podríamos hacerlo y gestionarlo de la mejor manera posible, si licitarlo o no, porque si no hay mucha demanda no va a interesar a un operador privado. Hemos tenido diferentes reuniones a ver cómo lo podemos abordar. En el entorno actual está cogiendo cada vez más peso los biocombustibles y por ahí vamos a seguir porque tenemos posibilidad de tancaje. Armas tiene varios barcos que se mueven con él y ha cerrado un acuerdo con Moeve. Varios operadores que tenemos en el puerto han presentado solicitudes para tancaje de biocombustible pero no puedo darle más detalles porque nos lo han pedido.

– A principios de este mes llegó el primer crucero a la nueva terminal. ¿Qué previsiones tienen para esta temporada y a futuro? ¿Prevén llegar a los niveles de Barcelona?

– No, como Barcelona desde luego que no. Para esta temporada, que acaba de empezar, estimamos un aumento de un 18% y eso nos llevaría a superar los dos millones de cruceristas frente a los 1,8 millones de la anterior entre los tres puertos. La terminal de La Luz es la más grande de toda Europa y permitirá operar hasta cuatro cruceros a la vez pero no llegaremos al nivel de Barcelona, que puede tener siete u ocho. Tenemos que recibir un número de cruceristas a los que podamos dar servicio y que no ocasione una distorsión en el destino turístico. El crucerista es un turista amable que solo está unas horas en la ciudad. En escalas estimamos unas 800 esta temporada. La pasada estuvimos en unas 700.

– Si se masifica como en Barcelona o Baleares se corre el riesgo de levantar recelos en la población contra los cruceros.

– Claro, aquí no podemos perder la perspectiva. El sector del crucero es importante pero no es el sector principal de este puerto. Es decir, este puerto sin cruceros seguiría funcionando. Es verdad que los cruceros aportan un valor añadido y son más que bienvenidos y los cuidamos pero no es la principa actividad.

– ¿Le dio pena que los empresarios canarios no consiguieran hacerse con la naviera Armas y se adelantara Baleària?

– Creo que estábamos todos ilusionados con poder tener una naviera con capital canario y con ese sentimiento muy canario. Si eres de la tierra parece que el 'modo Binter' se entiende mejor y se mantienen rutas que no son tan rentables pero parece que Baleària también entiende esto y la necesidad de los canarios. Al final, lo que a nosotros nos preocupa es que nos garanticen la conectividad y que haya competencia. Además, era importante que se aclarase la situación de Armas y llegara alguien con ganas de reflotarla y garantizar la conectividad y que los canarios podamos seguir moviendónos entre islas a unos precios aceptables y con horarios suficientes aunque no sea con el modo canario.

– ¿Ha tenido ocasión de hablar con el presidente de Baleària, Adolfo Utor?

– Sí, estuvo en Canarias hace unas semanas. Se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, y también mantuvo reuniones con las dos autoridades portuarias. Le hemos pedido que asuma el modo canario de moverse aquí y de hacer las cosas y le transmitimos la importancia de la conectividad en Canarias, de mantener una compañía que tiene que ser fuerte y que tiene que tener unos servicios eficientes y competitivos. Él está muy implicado y con ganas de conocer bien el mercado canario y dar un servicio acorde a nuestras necesidades. Entiende nuestra singularidad.

– ¿Se quedó tranquila entonces?

–Sí, en principio, sí.

–No puedo dejar de preguntarle por los conflictos laborales de este Puerto que se repiten día sí y día también. ¿No va a tomar medidas?

–La jefa de Recursos Humanos no ha sido condenada por nada. Cuando se ha dicho que sí, es un error. No es cierto. Me encantaría que alguien lo explicase de forma correcta. La jefa de Recursos Humanos no está condenada por ni acoso ni absolutamente nada. Ella testificó y en base a eso un juez hizo una apreciación, pero no está condenada. Y sinceramente, me parece muy duro que haya todavía personas que son conscientes de la realidad que estén diciendo esas cosas. Yo lo que intento es revisar, cada vez que hay algo, que las cosas se hagan de forma legal y correcta. Lo que me preocupa es que todo se haga dentro de la legalidad y a día de hoy, tanto en Recursos Humanos como en el resto de las cosas, se está gestionando dentro de la legalidad. Dicho esto, en una administración donde hay más de 300 personas es obvio que hay personas a las que no les gustan algunas cosas o que entienden que, el que no se les conceda algo, es un ataque directo.

– ¿Ya hay sustituto para el jefe comercial, Guillermo Quintana?

– Yo lo que pido siempre es calma. Y en este puerto la calma no existe y los pasillos generan muchos problemas. El jefe comercial lo que nos transmitió a nosotros no tiene nada que ver con lo que se ha dicho por ahí ni lo que hay gente utilizando, supongo que por sus intereses. Él se fue por motivos personales que no tienen nada que ver con lo que se ha estado contando por ahí ni con el culebrón que se montó en verano. Ahora estamos en ese proceso de incorporar a dos personas más al equipo comercial para poderlo completar bien, reforzarlo y a partir de ahí ya iremos viendo cómo va funcionando, si hacemos una selección externa o nos vamos a un proceso de promoción interna, para si hay alguien de la Autoridad Portuaria que tenga el perfil y que le interese el puesto. De momento es un departamento que va a depender directamente del director.

– ¿Muchos creían que su entrada en el Puerto era la lanzadera para ir de candidata al Ayuntamiento de Las Palmas pero parece que ese puesto va a ser ahora para Esther Monzón, consejera de Sanidad y secretaria local de CC en la capital.

– Nosotros en CC todavía no hemos definido nuestros candidatos. Lo que elegimos en su día fue nuestra organización interna y donde efectivamente la propuesta para la Secretaría Local de Las Palmas de Gran Canaria era Esther Monzón, que además estábamos todos de acuerdo que era la mejor opción. Yo un mes antes había sido elegida secretaría de Organización insular de Gran Canaria pero nosotros no hemos elegido nuestros candidatos a nada.

– Así que aún es posible que sea candidata al ayuntamiento de la capital.

– O no, o no lo sé. Los candidatos los elegiremos en el momento en el que estemos preparados para ello y eligiendo siempre a las personas que creemos que van a hacer el mejor papel en cada una de las administraciones a las que optan.

– En este sentido, la mesa de unidad nacionalista planteada por Primero Canarias puede derivar en que personas que están en los primeros puestos e iban a encabezar listas de CC pasen a terceros o cuartos. ¿Están listos para afrontar esto?

– Coalición Canaria está acostumbrada a llegar a acuerdos y a llegar a pactos. Es nuestra historia aunque haya que sacrificar a alguien. Ya hemos dado muestras de que, cuando lo interesante es llegar a acuerdos y presentar una unidad, lo vamos a hacer y vamos a pensar siempre en lo que sea mejor para cumplir esos objetivos. Nadie se va a asustar ni nadie va a ser un problema por tener que dar un paso atrás.

– ¿Ha reconducido su relación con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias?

– Yo no considero tener una mala relación con la alcaldesa. De hecho hemos estado reunidas con absoluta cordialidad hace poco viendo el evento de la Seatrade Med que se va a celebrar en la capital en 2026. No hay mala relación. Otra cosa es que en la defensa de determinadas cuestiones la alcaldesa mira pensando en el interés de lo que ella considera que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y evidentemente, a mí me toca mirar por el interés del puerto y hay momentos en los que podemos chocar. Sí creo que hay muchas personas que están muy interesadas en generar polémica, en tener titulares, en salir otra vez públicamente a la palestra, a lo mejor porque están un poco olvidados y entonces, aprovechan cuestiones para sacar cosas que, de verdad, no son de recibo.

– ¿Aprovecharon la reunión para hablar del traslado de las naves y avanzar en el proyecto Puerto-Ciudad?

– El proyecto Puerto-Ciudad sigue y seguimos trabajando con el proyecto que se consensuó en su día entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento. Lo de las naves sigue siendo un problema porque el Ayuntamiento decidió suspender la licitación para su traslado y esto es clave para el desarrollo de la zona. No entiendo por qué lo hizo y creo que es un error porque se va a tardar años. Le hemos pedido al ayuntamiento de forma amable que nos diga si realmente está dispuestos a continuar con esa operación para hacerlo si no, nosotros, pero la única respuesta que tenemos es que está paralizada la licitación y no sabemos más. Por eso, cuando acabó la concesión de Sagulpa decidimos empezar a hacer algo para mejorar la zona y ahí estamos, haciendo las cosas que podemos esperando la respuesta del ayuntamiento.

