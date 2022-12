La patronal pide rebaja fiscal y menos trabas

Los empresarios de Las Palmas reclaman a las administraciones menos trabas, rebaja fiscal y «responsabilidad» a los partidos ante el escenario electoral que se avecina.

Son algunos de los mensajes que han centrado el discurso este jueves de Pedro Ortega en el tradicional almuerzo navideño de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que representa a la patronal de Las Palmas.

Más de un centenar de personas ha acudido al encuentro navideño, con una numerosa representación institucional, encabezada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

A continuación se reproduce el texto íntegro del discurso de Pedro Ortega:

«Hace unos meses me prestaron su confianza para liderar la Confederación Canaria de Empresarios, una organización empresarial libre, voluntaria y democrática que ha podido consolidarse gracias a la unidad, el respeto y, de nuevo, la confianza. Confianza entre nosotros, y confianza entre nuestras organizaciones .

Me permitirán que hoy vuelva a referirme a Séneca. Quien hace más de 2000 años ya nos hablaba de un concepto que hoy vuelve a estar de moda. El que define la capacidad de salir reforzados y fortalecidos de los desafíos y dificultades que nos encontramos en el camino. Séneca afirmaba que el mismo suelo en el que tropezamos, nos sirve de apoyo para levantarnos y avanzar.

Practicar la resiliencia hoy es practicar la ilusión, el trabajo en equipo y la vocación de servicio hacia el empresario. Esta es la bandera que vengo enarbolando en estos primeros meses, y lo hago convencido de los proyectos que debemos llevar a cabo para afrontar los nuevos desafíos empresariales y, también, de nuestra sociedad.

El 2022 llega a su fin y lo hace dejándonos un sabor agridulce porque, si bien hemos recuperado gran parte de lo que dejamos aparcado antes de la pandemia; por otro lado, la rentabilidad de las empresas se ha visto muy mermada por los sobrecostes favorecidos por:

• Una inflación que no sufríamos desde hace varias décadas, que ha mediatizado el día a día de las familias… y de las empresas.

• Por la guerra en Ucrania un conflicto al que, a día de hoy, no se le vislumbra el final… y que está llevando al límite los recursos de las principales potencias europeas, entre ellas España.

• Por los problemas que aún continúan padeciendo nuestras empresas por la rotura de stocks debida a las múltiples e intermitentes interrupciones en las cadenas de suministro global.

• Y por el progresivo endurecimiento de la política monetaria.

La aparición de estos nuevos contratiempos dificulta cualquier intento por predecir el futuro, incluso el más inmediato.

A pesar del regreso a la normalidad y del crecimiento económico, en Canarias, seguimos con un nivel de PIB inferior al de 2019 y con una clara incertidumbre respecto al 2023.

Aunque deberíamos seguir creciendo, lo haremos a un ritmo menor del previsto e inferior al que venimos registrando en estos dos últimos años, el Gobierno de Canarias prevé que al término de próximo año el nivel de PIB, en términos reales, seguirá situándose un 3,4% por debajo del dato que se registraba en 2019.

No nos inventamos nada, y mantenemos lo que venimos diciendo desde hace meses: somos optimistas, porque el optimismo no es más que la demostración de ser realistas con actitud positiva.

Nuestro modelo económico ha respondido, pero requiere también de una necesaria evolución porque estamos ante una transformación acelerada por la pandemia, que no podemos aplazar.

Reflexionando y parafraseando al profesor Sánchez-Prieto, «la preocupación resiliente por el presente es el modo efectivo de crear el futuro que se nos escapa. La resiliencia, lejos de consagrar estructuras o equilibrios del pasado, invita a 'reconstruir mejor'«.

Entre las herramientas imprescindibles que venimos reclamando para esa evolución se encuentran algunas ya históricas y otras novedosas.

Vengo repitiendo una y otra vez que una de las vías de alta velocidad para lograr una recuperación que redunde en el beneficio de la sociedad es activar mecanismos de colaboración público – privada. Esto ni es nuevo, ni es un invento, pero sí una tarea a medio hacer.

La colaboración público – privada tal y como la entiende la Unión Europea; debe ser el vehículo a través del cual podremos aplicar los mecanismos para lograr la rápida Recuperación de Europa. Y esto pasa fundamentalmente por generar condiciones, procedimientos y, en definitiva, seguridad jurídica para que el sector privado asuma el riesgo de entrar en estos proyectos de interés público y lo haga a través de modelos de cogobernanza entre el sector público y el sector empresarial.

Debemos evitar que los prejuicios ideológicos impidan que las fórmulas de este tipo avancen y mejoren la eficiencia en sectores clave para nuestro desarrollo social y económico.

Por otro lado, el futuro de Canarias pasa también por mantenernos firmes en la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal. A través de este, podremos establecer políticas que sigan modernizando nuestra economía. El REF, nuestro REF, no puede ponerse en duda. Y debemos defenderlo, porque es nuestro derecho, ante cualquier iniciativa estatal o europea, que pueda suponer su devaluación o cuestionamiento.

Hace unos días leía un artículo en Linkedin que venía a decir que en estos tiempos la resiliencia nos invita a transformar, innovar, a sensibilizarnos y avanzar.

Nosotros debemos abordar esta transformación de la mano de la importancia del valor que genera la innovación, la transición digital y la sostenibilidad.

El futuro pasa irremediablemente por las nuevas tecnologías, las energías renovables, y por trabajar para hacer sostenibles nuestros recursos… promoviendo, además, las múltiples sinergias que generan la colaboración entre diferentes sectores para nuestra economía.

Todos los sectores económicos de las Islas desempeñan un papel crucial en la generación de valor añadido de nuestra economía: los avances en el comercio, el desarrollo del sector primario, la reconversión inteligente de la construcción, la sostenibilidad del turismo, la eficiencia en el transporte, la competitividad de nuestra industria, … todos sumamos, todos aportamos.

Hemos sido pioneros durante décadas en la desalación de agua marina y hemos avanzado implantando además las energías renovables en estos procesos, lo que nos hace más eficientes.

Hemos dado pasos de gigante en autosuficiencia en este sector, y es este el mejor ejemplo de que tenemos una gran capacidad para avanzar y lograr la implantación en Canarias de empresas de base tecnológica aprovechando que somos un laboratorio natural de ensayo.

En este sentido, tenemos que seguir el camino de lo que afirmaba hace unos días la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen:

«A corto plazo tenemos que aumentar nuestra resiliencia ante futuras crisis de suministro, y a medio plazo queremos convertir Europa en líder industrial…».

Los fondos europeos deben ayudarnos, a nuestra escala, a lograr estos objetivos de reducción de dependencia del exterior.

Canarias, de hecho, tiene capacidad tecnológica, tiene capital humano y condiciones fiscales que pueden servir de aliciente para desarrollar en las Islas inversiones ligadas al desarrollo de tecnología avanzada como los semiconductores que promueve el Perte de Microelectrónica y Semiconductores. En este sentido, creo que hemos situado una vez más a Canarias en el mapa con la celebración en nuestra tierra, hace algunos días, de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE.

Y es que, además, no debemos olvidar que Canarias cuenta con unas condiciones climáticas únicas en el mundo y un rico patrimonio, natural, cultural y paisajístico, que la convierten en un territorio en dónde la economía azul, la economía circular, la industria audiovisual de cine y videojuegos cuentan con un amplio margen de mejora y en las que podemos ejercer una posición de auténtico liderazgo.

En este punto quiero dejar claro que los empresarios somos y seguiremos siendo respetuosos con nuestro entorno y, por qué no decirlo, con la vida diaria de los nuestros y de las generaciones presentes y futuras, porque los empresarios creamos empleo y riqueza de manera sostenible.

A todas estos valores , tenemos que añadir la privilegiada posición estratégica de nuestras Islas que nos convierte en un HUB Atlántico que une a tres continentes (Europa, África y América), y el refuerzo de esta posición nos permitirá diferenciarnos de nuestros competidores, ya no solo en el apartado de la logística y las relaciones comerciales, sino también apoyando segmentos de negocio en el ámbito portuario como la reparación naval, las energías renovables off-shore , el avituallamiento de cruceros y buques y las actividades basadas en el conocimiento que han abierto una puerta a nuevas oportunidades de negocio y de empleo que están en pleno auge.

Y, para todas estas nuevas oportunidades, cobra especial importancia en el corto y el medio plazo el fomento de un marco presupuestario que apueste por la investigación, la ciencia y la tecnología con el que se pueda mejorar la transferencia de conocimiento entre la Universidades, Públicas y Privadas, los centros de investigación y las Empresas, para que el valor y el capital generado por estos tenga un verdadero alcance y efecto sobre la economía real.

No quiero dejar pasar la oportunidad de insistir, una vez más, en la necesidad de apostar por la formación a través de programas específicos adaptados a la realidad, Formación Profesional Dual, idiomas, tecnificación, espíritu emprendedor ... porque esa es la forma de retener el talento y es la única manera de contar con trabajadores y empresarios más y mejor cualificados que atiendan las cambiantes necesidades del mercado.

Se trata, en definitiva, de abordar la transformación de las empresas desde los nuevos paradigmas que nos llevarán a ser más fuertes y a competir en mejores condiciones.

En última instancia, no debemos dejar de destacar a nuestro principal motor económico, el turismo, como una de las actividades que es y será clave para el futuro de nuestras islas, y en la que somos lideres mundiales. Tendremos que estar atentos para aprovechar todo margen de maniobra, todo resquicio, tanto a nivel europeo como nacional, para garantizar que, tanto las futuras evaluaciones de la comisión europea, como la transposición a la legislación española del régimen de comercio de derechos de emisión y el desarrollo nacional de la fiscalidad del queroseno, no mermen la competitividad de nuestro sector turístico.

Entiendo, además, que todo el trabajo que hemos venido desarrollando , todo nuestro conocimiento en turismo , refrendado con la inclusión del proyecto liderado por Canarias, Spain Living Lab como uno de los proyectos innovadores que aspira a revolucionar el sector turístico gracias a la Inteligencia artificial , debe verse reconocido con la implantación de la sede de la Agencia Europea del Turismo en Canarias.

En definitiva, nuestro futuro pasa por la modernización de nuestra economía bajo el paraguas de la sostenibilidad, la innovación, y la transformación digital.

Solo necesitamos de forma general:

• unas reglas del juego bien definidas

• una Administración dialogante y accesible

• seguridad jurídica

• y certidumbre para poder acometer el desafío de alinear a nuestras empresas con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y para nuestras pymes y autónomos, que son el eslabón más débil, pero son los grandes protagonistas de la actividad económica en Canarias, necesitamos un apoyo adicional, especial y decidido.

Estamos convencidos de nuestras capacidades y del potencial que tienen los fondos europeos, pero debemos exigir mayor celeridad y agilidad en la tramitación de estos fondos para asegurar que lleguen a nuestro sistema productivo y logren su objetivo, transformar nuestra economía.

Todas las actividades que desarrollamos los empresarios, se configuran como una importante fuente de riqueza, empleo e ilusión para el futuro de Canarias y que sumadas muchas de ellas a los necesarios incentivos fiscales que contribuyen a su desarrollo, cuentan con un especial atractivo tanto para retener al talento local, como para la atracción de negocios e iniciativas internacionales generadoras de empleo y riqueza para nuestro territorio.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios hemos venido solicitando insistentemente en los últimos meses que se debe realizar una revisión de los tipos impositivos a la baja. Y si bien apoyamos, como no podía ser de otra forma, las ayudas públicas para transportes, comercio, pymes y autónomos, seguiremos demandando otras ayudas directas como una rebaja de impuestos que nos permita reforzarnos para avanzar.

En esta línea y teniendo en cuenta que estamos ante una inflación de oferta, no entendemos que, al igual que ya lo han hecho otros países europeos, no se aplace la entrada en vigor del impuesto al plástico.

Por todo ello, desde la Confederación Canaria de Empresarios, al igual que nuestras organizaciones de ámbito nacional (CEOE y Cepyme), pedimos responsabilidad a las autoridades políticas, que huyan de los grandes titulares, acentuados por esta época preelectoral, que no generen expectativas irrealizables y que sean consecuentes con lo que predican.

Tampoco nos cansamos de solicitar una agilización administrativa en la tramitación de los proyectos y ayudas, una simplificación ajustada a la realidad de la situación del tejido empresarial.

Nuestras empresas se están adaptando poco a poco a los nuevos tiempos y solicitamos comprensión porque se están haciendo verdaderos esfuerzos para adaptarse a aspectos complicados como los derivados de la Reforma Laboral.

Al mismo tiempo, comprobamos como se están renovando cada vez más convenios colectivos… cada sector viene afrontando unos meses de dura negociación para poder llegar a acuerdo.

Aprovecho para decir que la viabilidad de las empresas no se puede poner en peligro. Sin empresa, no hay trabajadores, ni se genera riqueza, en definitiva no hay proyectos de vida.

El mejor escudo social, el que garantiza continuidad, estabilidad y crecimiento es EL EMPLEO y eso lo han sabido interpretar de forma responsable los sindicatos más representativos CC OO y UGT, a través de los múltiples acuerdos de Concertación Social alcanzados en Canarias en los últimos tres años.

Hoy es un día también para realzar el papel del empresariado, el de todos los que dedican su esfuerzo, sacrificio y trabajo diario al porvenir de la sociedad.

Quiero poner en valor y apoyar a todos aquellos que arriesgan su patrimonio, que no desconectan ni en vacaciones, que trabajan 24/7, porque los negocios, por suerte, no se detienen, no descansan.

Presidente del Gobierno de Canarias, querido Ángel Víctor , hoy los que conformamos la Confederación Canaria de Empresarios reafirmamos nuestro compromiso y lealtad con la sociedad canaria y nos ponemos a la disposición del Gobierno, así como a la del resto de las Administraciones para trabajar juntos por el bien de nuestra tierra y de nuestra gente.

Mi último mensaje es para nuestras organizaciones empresariales. Hemos andado juntos casi 45 años.

Hemos asumido riesgos, crisis, superado juntos una pandemia y juntos también afrontaremos un futuro lleno de oportunidades.

No es la primera vez que nos enfrentamos a retos de gran envergadura, de los que hemos salido vencedores. Estoy seguro, de que esta vez, con la ilusión, la confianza, el optimismo y la resiliencia de la que les he hablado, también lo vamos a hacer.

No somos conformistas, estamos ante un gran cambio y queremos liderarlo. De la misma manera que antes lo hicieron nuestros fundadores, también podemos hacerlo nosotros ahora.

Como dijo Lombardi, el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen. Y mi compromiso. Con todos. Es total.

Sigamos devolviendo a la sociedad toda nuestra capacidad de trabajo, nuestra ilusión, nuestro ímpetu, nuestro deseo de innovar y de seguir construyendo un mejor siglo XXI. Porque estoy seguro de que solo colaborando, en equipo, lograremos una Canarias más próspera y sostenible.

Feliz Navidad, mucha salud, paz y un próspero 2023«.