Tu paquete, más rápido: el líder de la logística en el 'e-commerce' expande su servicio de entregas a toda Canarias

El líder mundial de logística del 'e-commerce' transfronteriza se expande en Canarias. Cainiao, filial del gigante chino Alibaba, acaba de abrir centros de última milla en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro que se suman a los que ya tenía en Gran Canaria y Tenerife y que le permiten ampliar a todo el archipiélago su red de entregas locales.

«La expansión supone que Cainiao tiene la capacidad de llegar a la totalidad del territorio insular, lo que se traduce en que todos los consumidores ya pueden acceder a un servicio de paquetería eficiente, disfrutando de la misma comodidad que antes estaba limitada a las grandes ciudades«, explica la compañía, que también pretende facilitar el acceso al 'e-commerce' a los comercios de las islas.

«Ampliar nuestra cobertura a las Islas Canarias pone de manifiesto no solo nuestra atención a las necesidades del mercado local, sino también nuestra capacidad para apoyar tanto a plataformas de e-commerce transfronterizas como a negocios de locales, con soluciones logísticas eficientes y un servicio fiable para un mayor número de consumidores en España», afirma Wenming Cai, director general de Cainiao Iberia.

Cainiao tiene su almacén central en Madrid, desde donde opera dos vuelos diarios a Gran Canaria y Tenerife. La red en Canarias se completa con el transporte marítimo y el reparto por carretera.

Más de 10.000 paquetes al día

A finales de 2024, la empresa logística repartía unos 10.000 paquetes en Canarias y había sido capaz de reducir a cinco días el tiempo de entrega de un paquete procedente de China. «Debido a la escala de nuestra red de distribución y haciendo uso de todas las infraestructuras, hemos conseguido acelerar la cadena de suministro y que Canarias sea para nosotros una comunidad autónoma más pese a la lejanía», explicaba a finales del año pasado a CANARIAS7 Joaquín Enjuto, responsable de distribución de Cainiao España.

Cainiao nació en 2013 para dar cobertura logística al negocio de Alibaba (aunque trabaja también con otras compañías) y aterrizó en España en 2021. En la actualidad opera en 50 provincias y tiene 59 estaciones de última milla repartidas por todo el país y un centro de distribución nacional en San Fernando de Henares (Madrid) con una capacidad para procesar 40.000 paquetes por hora.

También ofrece servicios de recogida en once ciudades de España y Portugal para vendedores de 'e-commerce', entregas en 24 horas en 36 ciudades y servicio de reparto durante los fines de semana en todas las provincias donde tiene presencia.

