Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 27,6€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 11.00 y las 14.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 20.00 y las 21.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 192,09€/MWh. La media del día se sitúa en 105,52€/MWh (sufre una bajada del 2,20% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 14 de agosto de 2025 a las 19.16, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  4. 4 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  5. 5 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  6. 6 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  7. 7 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto
  10. 10 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el viernes y paga menos por la luz