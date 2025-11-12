Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 3.00 y las 4.00 horas, el precio de la electricidad es de 79,52€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 17.00 y las 18.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 204,77€/MWh. La media del día se sitúa en 134,02€/MWh (sufre una subida del 1,39% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 12 de noviembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  3. 3 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  5. 5 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  8. 8 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  9. 9 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz