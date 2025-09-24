Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 72,69€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 13.00 y las 16.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 312,65€/MWh. La media del día se sitúa en 155,31€/MWh (sufre una subida del 0,88% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 24 de septiembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

